Leroy Sané hat sich in einem letzten Test mit viel Dynamik aufgelistet und Bundestrainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit ihm. Sané hat das 2:1-Siegtor erzielt und hat sich im Training in Winston-Salem sehr gut präsentiert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit dem Fußball spieler Leroy Sané , der in einem letzten Test mit viel Dynamik aufgelistet wurde. Sané hat das 2:1-Siegtor erzielt, was Nagelsmann als Grund für die Entscheidung, Sané zu wählen, betrachtet.

Sané hat sich im Training in Winston-Salem sehr gut präsentiert und hat mit den Fans eine gute Atmosphäre geschaffen. Er hat viel gelacht und Spaß gemacht und wirkte locker und gelöst. Es scheint, dass Sané aktuell sehr gut drauf ist und hoffentlich sorgt er auch bei der WM für viele Glanzmomente. In der Vergangenheit war Sané oft kritisiert worden, aber in diesem Moment scheint er sich sehr gut zu präsentieren.

Er hat sich in Chicago und auch in der gesamten Vorbereitung sehr gut präsentiert und hat die Fans mit seinem Bling-Bling-Auftritt beeindruckt. Sané trug in diesem Training mehrere Ohrringe, was nicht ungewöhnlich für ihn ist, aber die Anzahl der Ohrringe war höher als je zuvor. Es bleibt abzuwarten, ob Sané auch bei der WM so gut drauf ist wie in diesem Moment





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