Bundestrainer Nagelsmann: Lennart Karl verletzt im Training

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem letzten WM-Test gegen die USA verkündet, dass sich Lennart Karl im Abschlusstraining im Soldier Field Stadion verletzt hat. Die Aussage ist ein Schock für den jungen Fußballer, der als Shootingstar galt und beste Chancen beim WM-Start in der Startelf zu stehen hatte.

Chicago - Das klingt überhaupt nicht gut! Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Freitag auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem letzten WM-Test gegen die USA (Samstag, 20.30 Uhr / RTL) verkündet, dass sich Lennart Karl (18) im Abschlusstraining im Soldier Field Stadion verletzt hat.

Nagelsmann: Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und dann schauen wir auch, ob wir jemanden nachnominieren oder nicht.

Diese Aussage ist ein Schock. Karl galt als der Shootingstar, hatte beste Chancen beim WM-Start in der Startelf zu stehen. Nagelsmann riss ihm die Tür nach seiner Gala-Leistung gegen Finnland (4:0) in Mainz ganz weit auf: Bei Lenny ist natürlich viel passiert in den letzten sieben Monaten. Er hat das heute gut gemacht, hat viel probiert.

Man muss trotzdem die Dinge verarbeiten, die auf ihn einprasseln. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen in seinem jungen Alter. Fußballerisch bringt er alles mit, um für Furore zu sorgen! ,





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