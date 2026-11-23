Das Bundesumweltministerium unter Carsten Schneider startet ab 2027 die massive Ausweitung des Stromspar-Checks. Haushalte mit geringem Einkommen erhalten bis 2029 Zuschüsse von bis zu 200 Euro für effiziente Geräte.

Das Bundesumweltministerium unter Leitung von Bundesminister Carsten Schneider hat eine umfassende Ausweitung des " Stromspar-Check s" angekündigt. Das Programm richtet sich gezielt an einkommensschwache Haushalte und soll in den nächsten drei Jahren mehr als 100.000 zusätzliche Familien erreichen. Ziel der Initiative ist es, finanziell benachteiligte Bürger durch kostenlose Energieberatung und direkte finanzielle Zuschüsse bei der Modernisierung ihrer Elektrogeräte zu unterstützen.

200-Euro-Gutschein für weiße Ware und Reparaturhilfe

Die Kernkomponente der erweiterten Förderung umfasst einen Gutschein in Höhe von 200 Euro für den Kauf energieeffizienter Geräte der Klasse "weiße Ware". Dieser Betrag gilt erstmals für Waschmaschinen, Geschirrspüler und Gefrierschränke, nachdem er bisher nur für Kühlschränke verfügbar war. Zusätzlich wird die Möglichkeit eingeführt, Zuschüsse für Reparaturen bestehender Geräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke zu beantragen, wenn diese defekt sind. Die konkrete Höhe dieser Reparaturzuschüsse wird aktuell noch festgelegt.

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Finanzierung bis 2029 und neue Standorte

Die Bundesregierung hat insgesamt 165 Millionen Euro für das Programm eingeplant, wobei die Finanzierung bis zum Jahr 2029 gesichert ist. Aktuell wird an 110 bundesweiten Standorten der "Stromspar-Check" angeboten, mit weiteren geplanten Erweiterungen. Am Montagmittag wird Bundesminister Carsten Schneider in Potsdam einen neuen Standort eröffnen. Dort überreicht er symbolische Schecks an den Deutschen Caritasverband sowie an den Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen (eaD), die das Projekt vor Ort umsetzen. Die Ausweitung des Angebots beginnt offiziell im Jahr 2027.

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Caritas und SoVD begrüßen Programm mit Vorbehalten

Eva Maria Welskop-Deffaa, die Chefin des Deutschen Caritasverbands, äußerte sich erfreut über die Bewilligung. Sie betonte, dass steigende Energiekosten für Familien mit geringem Einkommen eine enorme Belastung darstellen und viele Angst vor dem kalten Winter haben. Michaela Engelmeier, Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), lobte die Initiative, warnte jedoch vor mangelnder Bekanntheit. Sie forderte, das Angebot dort bekannter zu machen, wo sozialer Rat ohnehin gesucht wird, wie in Sozialberatungsstellen.

Strukturelle Probleme und Zukunftsausblick

Michaela Engelmeier merkte an, dass schlechte Dämmung und alte Geräte die Kosten treiben, wobei Vermieter oft die Entscheidung über Dämmmaßnahmen treffen. Sie kritisierte, dass die Bundesregierung eher an den Symptomen doctora, statt bezahlbare Energie als Grundvoraussetzung zu schaffen. Bundesminister Carsten Schneider argumentiert hingegen, dass Klimaschutz nicht vom Geldbeutel abhängen darf und einkommensschwache Haushalte besonders von schwankenden Energiepreisen betroffen sind. Bisher wurden bundesweit bereits über 500.000 Haushalte von Energiespar-Helfern beraten, die oft ehemalige Langzeitarbeitslose sind und wassersparende Duschköpfe sowie Leuchtmittel verteilen.