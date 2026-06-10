Bundesumweltministerium: Luxus-Miete für Parlamentsbüros sorgt für Wirbel

Der geplante Erweiterungsbau des Bundesumweltministeriums in Berlin-Mitte wird teurer als gedacht. Für geplante Abgeordneten-Büros des Berliner Parlaments soll der Bund eine Miete von über 50 Euro pro Quadratmeter zahlen - ein Preis, der Experten zufolge deutlich über Marktniveau liegt. Das 30-jährige Engagement auf Kosten der Steuerzahler steht nun in der Kritik.

In der Mitte Berlin s, nahe dem Potsdamer Platz, entsteht derzeit der Erweiterungsbau des Bundesumweltministerium s. Das Projekt, das seit 2017 in Planung ist, sieht vor, vier bisherige Standorte der Behörde zusammenzufassen und dort künftig rund 1300 Mitarbeiter unter einem Dach zu bündeln.

Die Bauarbeiten haben nach längerer Verzögerung mit der Aushebung der Baugrube begonnen. Die Gesamtkosten für den Bund belaufen sich auf mindestens 402 Millionen Euro. Das Gebäude soll nach heutigem Stand 2029 bezogen werden und wird mit aufwändigen ökologischen Standards errichtet, darunter Erdwärmebohrungen, Photovoltaik und die Verwendung von nachwachsenden Baustoffen wie Holz, um einen hohen Nachhaltigkeitsstandard zu erreichen. Eigentlich waren auch 102 Büros für Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses vorgesehen, um deren angespannte Raumsituation zu lindern.

Wie BILD aus vertraulichen Quellen erfährt, ist dieser Teil des Deals jedoch in Gefahr. Grund sind die veranschlagten Mietkosten: Für die geplanten Parlamentsbüros soll das Land Berlin eine Miete von über 50 Euro pro Quadratmeter (Kaltmiete) zahlen - ein Preis, der von Immobilienexperten als deutlich über dem Marktniveau eingeschätzt wird.

Die vorliegenden Unterlagen zeigen, dass der geplante Mietvertrag über eine Laufzeit von 30 Jahren geschlossen werden soll, wobei das Umweltministerium alsMieter auftritt und die Miete an die Bauherren zu entrichten hat. Eine Nutzung der Flächen durch private Unternehmen ist ausgeschlossen, was bedeutet, dass die Büros ausschließlich staatlichen Stellen vorbehalten bleiben. Angesichts des hohen Preises und des langfristigen finanziellen Engagements wird der Deal nun in der Politik hinterfragt.

Bereits 2017 hatten alle Hauptstadtfraktionen mit Ausnahme der FDP dem Vorhaben zugestimmt, primär aus Platzmangel. Die FDP hatte damals eine Anmietung auf dem freien Markt bevorzugt. Experten wie Nicolai Baumann von Avison Young bezweifeln die Angemessenheit der Kosten: Für vergleichbare Büroflächen in Toplage seien aktuell Marktmieten von 35 bis 42 Euro pro Quadratmeter realistisch.

Zudem weist die aktuelle Marktanalyse von Jones Lang LaSalle (JLL) darauf hin, dass in Berlin derzeit etwa 8,4 Prozent aller Büroflächen leer stehen, was einem Angebot von rund 1,94 Millionen Quadratmetern entspricht. Dieser Überschuss an verfügbaren Büroflächen spricht ebenfalls gegen einen überhöhten Mietpreis. Kritiker, darunter eine Berliner Abgeordnete, fordern daher, die vorhandenen Parlamentsbüros als Shared Spaces zu nutzen, statt teure Neuanmietungen zu tätigen.

Die finale Entscheidung über den Mietvertrag für die Abgeordneten-Büros steht noch aus und soll in absehbarer Zeit fallen. Das Projekt bleibt also nicht nur wegen seiner ökologischen Ambitionen, sondern auch wegen der finanziellen Belastung für den Steuerzahler im Fokus der öffentlichen Debatte





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