Der BVR mahnt dringendes Handeln an, da die Zahl der Gründer im klassischen Alter bis 2035 deutlich sinkt. Staatliche Förderung und neue EU-Regelungen sind nötig, um den Standort zu sichern.

Der Bundesverband der Deutschen Banken und Girobanken (BVR) hat vor einem strukturellen Wandel in der deutschen Wirtschaft gewarnt, der die Zukunft der Unternehmensneu gründungen fundamental verändern könnte. Nach den vorliegenden Daten und Prognosen des Verbands ist die Phase der leichten Unternehmens gründungen in Deutschland bald abgeschlossen. Dies liegt nicht nur an den komplexen Marktanforderungen, sondern vor allem an der demografischen Entwicklung, die die Basis des unternehmerischen Engagements langfristig schwächt.

Demografischer Wandel bremst Gründungsquote

Einer der zentralen Treiber für den zu erwartenden Rückgang der Gründungsaktivitäten ist die schrumpfende Gruppe der potenziellen Gründer. Der BVR stellt heraus, dass die Anzahl der Personen im klassischen Gründungsalter deutlich zurückgehen wird. Bis zum Jahr 2035 geht die Zahl der Menschen zwischen 30 und 40 Jahren um etwa sieben Prozent zurück. In absoluten Zahlen bedeutet dies einen Rückgang auf rund 11,1 Millionen Menschen in dieser Altersklasse. Diese demografische Entwicklung stellt eine fundamentale Herausforderung für die Dynamik des deutschen Marktes dar, da diese Altersgruppe historisch betrachtet besonders innovationsfreudig und unternehmerisch aktiv ist.

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KfW bestätigt Notwendigkeit staatlicher Unterstützung

Die Bedeutung staatlicher Förderungen für den Erhalt der wirtschaftlichen Vitalität wird durch Daten der staatlichen Förderbank KfW untermauert. Der BVR verweist darauf, dass die Gründungsdynamik wesentlich von staatlichen Förderprogrammen und Exportchancen getrieben wird. Ohne diese Unterstützung und die damit verbundenen finanziellen Erleichterungen wäre das Wachstum der Unternehmenslandschaft nicht in dem Maße möglich gewesen, wie es in den letzten Jahren beobachtet werden konnte. Die enge Verzahnung von öffentlicher Förderung und privatwirtschaftlichem Unternehmertum zeigt sich besonders deutlich in der Analyse der KfW-Daten.

Europäische Initiativen und neue Unternehmensformen

Um den Rahmenbedingungen für junge Unternehmer zu verbessern, setzen sowohl die Europäische Union als auch die Bundesregierung auf neue rechtliche und strukturelle Instrumente. Konkret wird die Einführung einer europaweiten Unternehmensform namens "EU Inc." diskutiert. Der BVR beurteilt die Pläne der EU und der Bundesregierung in diesem Kontext als positiv und weist darauf hin, dass diese Maßnahmen in die richtige Richtung weisen. Ziel ist es, Bürokratie abzubauen und die Gründung eines Unternehmens nicht nur national, sondern auch über Grenzen hinweg zu erleichtern, um die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Maßstab zu stärken.

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Branchenstrukturen und aktuelle Entwicklungstrends

Betrachtet man die Verteilung der neuen Unternehmen auf verschiedene Sektoren, so entsteht der Großteil der Gründungen nach wie vor im Handel, im Verkehrswesen, im Gastgewerbe sowie in den wirtschaftsnahen Dienstleistungen. Damit setzt sich ein positiver Trend fort, der bereits seit 2023observable ist. Im Jahr 2023 wurden nur etwa 230.000 Unternehmen gegründet. Diese Basisdaten bilden den Hintergrund für die aktuellen Diskussionen über die Nachhaltigkeit des Gründungsmarktes in Deutschland.

Drohender Anschlussverlust im Zukunftsmarkt

Trotz positiver Ansätze warnt der BVR eindringlich davor, den Anschluss an internationale Konkurrenten zu verlieren. Besonders im Bereich der Zukunftstechnologien sieht der Verband dringenden Handlungsbedarf. Nach Angaben des BVR ist die Zahl der Gründungen in diesem Hochtechnologie-Sektor im Jahr 2026 zwar um etwa 35 Prozent angestiegen. Dies reicht jedoch nicht aus, um den globalen Wettbewerbsdruck nachhaltig zu bewältigen. Europa muss private Investitionen in Zukunftstechnologien deutlich attraktiver machen, um Innovationsführerschaft zu sichern. Die aktuelle Dynamik mag zwar auf einem höheren Niveau beginnen, die langfristige Absicherung erfordert jedoch eine konsequente Stärkung des Innovationsstandortes Deutschland.