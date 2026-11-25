Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe gibt Tipps, wie Sie Kerzen, Elektrogeräte und Akkus sicher nutzen und Brände in der Adventszeit vermeiden.

In der Advents- und Weihnachtszeit kommt es zu mehr Brände in den eigenen vier Wänden. Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e. V. gibt wichtige Tipps. Advent, Advent, die Tanne brennt!

Damit das nicht passiert, ruft der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e. V. gerade in der Advents- und Weihnachtszeit zur Vorsicht bei offenen Feuern, Überlastung von Steckdosen und Akkus auf. Einen Moment die Kerzen aus den Augen gelassen und schon fackelt der ganze Adventskranz ab – wenn es nicht noch schlimmer kommt. Auch trockene Tannen oder andere schnellbrennende Stoffe sind in der Nähe von offenen Flammen brandgefährlich.

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Der Bundesverband appelliert: Niemals den Raum verlassen, ohne die Flamme zu löschen! Die Experten haben weitere wichtige Tipps, damit die eigentlich so besinnliche Vorweihnachtszeit nicht in einer Katastrophe endet. Sind zum Beispiel gleichzeitig mehrere leistungsstarke Elektrogeräte an einer Steckdosenleiste angeschlossen, kann die zulässige Gesamtleistung überschritten werden. Die Folge sind überhitzte Kabel und Steckverbindungen, die Schwelbrände auslösen können.

Tipp der Experten: „Beim Kauf von Lichterketten, Ladegeräten und Steckdosenleisten empfiehlt es sich, auf das GS- Zeichen für geprüfte Sicherheit zu achten.

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“ Auch ladende Akkus sollte man im Auge behalten. Beispielsweise E-Bikes mi ihren Lithium- Ionen- Akkus sollten nicht direkt an Wandsteckdosen angeschlossen werden, da diese überhitzen können. Generell gilt: Akkus nicht über Nacht unbeaufsichtigt laden. In der Küche ist ebenfalls Vorsicht geboten.

Da viele Brände in der Küche mit Öl in Verbindung stehen, sollte das Löschen mit Wasser vermieden werden. Kleinere Fettbrände lassen sich mit einem passenden Topfdeckel ersticken. Anschließend sollte die Kochstelle ausgeschaltet werden, sofern dies gefahrlos möglich ist. Seit bereits 20 Jahren gibt es in deutschen Haushalten eine Rauchwarnmelder Pflicht.

Das Problem dabei: Die meisten Rauchmelder sind veraltet oder wurden nicht regelmäßig getestet. Jeder Rauchmelder solle mindestens einmal jährlich getestet werden, so der dringende Rat. Aber das Testen der Batterien einmal im Jahr reicht häufig nicht aus. Der Bundesverband für Brandschutz- Fachbetriebe berichtet, dass die Rauchmelder in den meisten Haushalten über zehn Jahre alt seien.

Durch Schmutz und Staub erkennen die Sensoren häufig den Rauch nach einiger Zeit nicht mehr. Um mehr Sicherheit im Haus zu haben, werden von dem Bundesverband mindestens zwei Feuerlöscher im Haus empfohlen, damit ein Feuerlöscher im Ernstfall schnell bereit steht und der andere bei Bedarf zusätzlich geholt werden kann. Für Wohnräume eignen sich Wasser- oder Schaumfeuerlöscher, die an unterschiedlichen, gut zugänglichen Stellen aufbewahrt und alle zwei Jahre fachgerecht gewartet werden sollten. In der Küche brauche man einen speziellen Fettbrandfeuerlöscher.