Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat bestätigt, dass Asylbewerber und geduldete Menschen in Deutschland in den ersten Monaten ihres Aufenthalts keinen Anspruch auf volle Sozialhilfe haben. Die Richter entschieden, dass der Staat die Leistungen für Menschen ohne gesichertes Aufenthaltsrecht in einer Übergangszeit absenken darf. Diese Entscheidung hat jedoch Auswirkungen auf die keinem lebens-notwendigen Bedürfnissen entsprechende Unterdeckung von Sozialleistungen durch die Lagenerhebung von Duldung.

Asyl bewerber und geduldete Menschen in Deutschland haben in den ersten Monaten ihres Aufenthalts keinen Anspruch auf volle Sozialhilfe . Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe jetzt bestätigt.

Die Richter entschieden, dass der Staat die Leistungen für Menschen ohne gesichertes Aufenthaltsrecht in einer Übergangszeit absenken darf. Damit können die Zahlungen unter dem Niveau von Bürgergeld und Sozialhilfe liegen. Konkret ging es um die Regelung, dass in den ersten 15 Monaten nach der Einreise nur sogenannte Grundleistungen gezahlt werden. Diese liegen rund 20 Prozent unter den regulären Sozialleistungen.

Begründet wurde dies mit dem Erachtensgrund, dass wer noch nicht dauerhaft inbleiben darf, habe einen geringeren Bedarf an Integration und bestimmten Alltagsausgaben





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