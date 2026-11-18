Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde gegen die Bundestagswahl 2025 zurückgewiesen. Das BSW kann keine Neuauszählung erwirken.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird keine bundesweite Neuauszählung der Bundestagswahl 2025 durchführen lassen. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgericht s hat die entsprechende Wahlprüfungsbeschwerde am vergangenen Tag einstimmig als unzulässig verworfen. Diese Entscheidung beendet den juristischen Versuch der Beschwerdeführerinnen, das amtliche Wahlergebnis grundlegend zu korrigieren und die Sitzverteilung im Parlament zu verändern.

Ausgangsgrundlagen der Beschwerde und Anomalien

Hinter der ablehnenden Entscheidung stehen vier Wahlberechtigte, die zunächst formell Einspruch beim Deutschen Bundestag eingelegt hatten. Nachdem dieser Einspruch zurückgewiesen wurde, wandten sich die Klägerinnen an das höchste deutsche Gericht. Sie warfen den Auszählungsbehörden vor, Stimmen für das Bündnis Sahra Wagenknecht überdurchschnittlich häufig als ungültig gewertet zu haben. Zudem behaupteten sie, dass es bei der Auszählung speziell Fehler gegeben habe, die zulasten der Partei ausgegangen seien.

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Als Hauptursache für diese vermuteten Fehler nannten die Beschwerdeführerinnen die große Namensähnlichkeit zwischen dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der Partei Bündnis Deutschland. Beide Parteien waren auf den Stimmzetteln in direkter Nachbarschaft platziert, was zu Verwechslungen führen konnte. Aus vermeintlichen statistischen Anomalien in den Ergebnissen einzelner Wahlbezirke leiteten die Klägerinnen den Verdacht auf systematische Zählfehler ab und forderten eine umfassende Neuauszählung.

Urteil des Gerichts zur Begründungspflicht

Das Bundesverfassungsgericht ließ diese Argumentation und die Forderung nach einer Neuauszählung nicht gelten. Den vier Frauen fehle es an einer ausreichenden und konkreten Begründung ihrer Vorwürfe. Der Senat führte aus, dass keine spezifischen Sachverhalte vorgetragen wurden, aus denen sich ein konkreter Wahlfehler mit möglicher Auswirkung auf die Sitzverteilung im Bundestag ergeben würde. Spekulationen reichen nach der Rechtsprechung des Gerichts nicht aus, um ein Wahlergebnis anzufechten.

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In seiner ausführlichen Begründung stellte der Senat klar, dass die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder das Äußern nicht belegter Vermutungen die hohen Anforderungen an die Geltendmachung eines Wahlfehlers nicht erfüllen. Selbst eine Vielzahl solcher nicht bewiesener Vermutungen reiche nicht aus. Entscheidend für die Zulässigkeit einer Beschwerde sei es immer, dass konkrete Tatsachen und nicht nur theoretische Gefahrenmomente vorgelegt werden.

Schutz des Wahlergebnisses und knappe Mehrheiten

Zweck der strengen Anforderungen ist es, ein ordnungsgemäß ermitteltes Wahlergebnis vor der Infragestellung auf Grundlage bloßer Spekulationen zu schützen. Das Gericht betonte ausdrücklich, dass das knappe Ergebnis der Bundestagswahl 2025 die rechtlichen Hürden für eine Wahlprüfungsbeschwerde nicht senkt. Die Anforderungen an die Begründung gelten unabhängig davon, wie eng das Wahlergebnis ausgefallen ist oder welche politischen Konsequenzen daraus gezogen werden könnten.

Damit ist die juristische Beschwerde gegen die Auszählung definitv gescheitert. Eine bundesweite Neuauszählung der Stimmzettel wird es aufgrund dieses spezifischen Verfahrens nicht geben. Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2025 bleibt damit in der vorliegenden Form bestehen und wird nicht durch eine nachträgliche Korrektur auf Basis der vorgebrachten Anomalien-Verdachte verändert.