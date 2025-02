Bundesverfassungsgericht lehnt BSW-Beschwerde gegen Ausschluss von „Wahlarena“ ab

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scheiterte in seinem Versuch, an der ARD-Wahlsendung „Wahlarena“ teilzunehmen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte die Verfassungsbeschwerde der Partei ab, da diese nicht schlüssig dargelegt hatte, dass sie durch die Nichtberücksichtigung in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt werde. Die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts bestätigt die vorherigen Urteile des Verwaltungsgerichts Köln und des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG), die besagten, dass der WDR nicht verpflichtet sei, die BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht einzuladen. Das Konzept der „Wahlarena“ sieht vor, dass Kandidaten eingeladen werden, deren Parteien in Umfragen deutlich über zehn Prozent liegen. Da das BSW aktuell bei rund fünf Prozent liegen würde, war die Teilnahme für Wagenknecht nicht vorgesehen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte die Verfassungsbeschwerde der Partei ab (Az. 2 BvR 230/25). Die „ Wahlarena 2025 zur Bundestagswahl" findet heute Abend (21.15 Uhr) statt und bietet Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit, live Fragen an die Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) zu richten.

Das Gericht erklärte, die Partei habe nicht schlüssig dargelegt, dass sie durch die Entscheidungen der Vorinstanzen in ihrem Recht auf (abgestufte) Chancengleichheit der Parteien nach dem Grundgesetz verletzt werde. Sowohl das Verwaltungsgericht Köln als auch das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) hatten bereits entschieden, dass der Westdeutsche Rundfunk (WDR) nicht verpflichtet sei, die BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht in die „Wahlarena“ einzuladen. Die Partei hatte argumentiert, durch die Nichtberücksichtigung werde das Recht auf Chancengleichheit verletzt. Die Gerichte betonten zwar, der öffentlich-rechtliche Sender habe bei redaktionell gestalteten Sendungen jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im Wahlkampf offenzuhalten. Ein willkürlicher Ausschluss sei nicht möglich. Doch das Konzept der Sendung sieht vor, dass Kandidaten eingeladen werden, deren Parteien in den Umfragen deutlich oberhalb von zehn Prozent liegen und damit in den kommenden Jahren in besonderem Maße Einfluss auf die politischen Entwicklungen nehmen können. Da das BSW in den Umfragen lediglich bei rund fünf Prozent liege, sei es nicht geboten, dass Wagenknecht eingeladen werden müsse. „Dies stimmt mit dem Gebot der (abgestuften) Chancengleichheit überein, denn Umfragewerte liefern jedenfalls gewisse Anhaltspunkte für die gegenwärtige Bedeutung der Parteien“, argumentierte das OVG. (Az. 13 B 105/25).





