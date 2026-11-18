Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde des Bündnis Sahra Wagenknecht zur Bundestagswahl zurückgewiesen. Die Partei geht von Zählfehlern aus, sieht sich aber rechtlich leer ausgegangen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Wahlprüfung sbeschwerde der Partei BSW (Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft) zur vergangenen Bundestagswahl als unzulässig zurückgewiesen. Das Gericht teilte am Mittwoch mit, dass die Beschwerdeformalitäten nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen. Damit entfällt die rechtliche Basis für eine sofortige Neuauszählung der Stimmen oder eine Neuverteilung der Mandate im Bundestag.

Rechtliche Gründe für die Abweisung der Klage

Der Beschluss des Gerichts, datiert auf den 20. Oktober, begründet die Ablehnung mit fehlenden konkreten Hinweisen auf Wahlfehler. Die vier Beschwerdeführerinnen, darunter Parteigründerin Sahra Wagenknecht, hätten die hohen Anforderungen an die Begründung einer Wahlprüfungsbeschwerde nicht erfüllt. Das Gericht stellte klar, dass aus den vorgebrachten Argumenten nicht eindeutig hervorgehe, worin genau ein mandatsrelevanter Wahlbestand bestehen soll. Die bloße Andeutung möglicher Fehler oder nicht belegte Vermutungen genügen nach Ansicht der Richter in Karlsruhe nicht, um einen Eingriff in das gewählte Wahlergebnis zu rechtfertigen.

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Prozessgeschichte und frühere Ablehnungen

Dieses Urteil ist der Höhepunkt eines mehrstufigen Verfahrens, das bereits im vergangenen Jahr begann. Der Deutsche Bundestag hatte am 18. Dezember 2025 einen entsprechenden Antrag des BSW auf Neuauszählung abgelehnt. Zuvor hatte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts im März 2025 mehrere Anträge auf eine vorzeitige Überprüfung abgewiesen, da er sich auf das offizielle Prüfverfahren des Bundestages berief. Im Mai 2025 verwarf der Senat zudem zwei Organklagen der Partei, die sich unter anderem gegen die Platzierung der Partei auf dem Stimmzettel richteten. Die Verfassungsschützer sahen in diesen Vorgängen keine Verletzung verfassungsrechtlicher Prinzipien.

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Konkrete Vorwürfe der Partei bezüglich Zählfehlern

Die BSW geht davon aus, dass die Partei bei der Bundestagswahl nur mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist. Die Partei vertritt die Ansicht, dass bei einer korrekten Auszählung 35 Abgeordnete im Parlament hätten sitzen müssen. Dies würde die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag fundamental verändern, da die aktuelle schwarz-rote Koalition dann allein keine Mehrheit mehr hätte. Als Hauptgrund für das Scheitern führen die Beschwerdeführer Anomalien bei der Stimmenzählung an. So seien BSW-Stimmen fälschlicherweise anderen Parteien zugeordnet worden, insbesondere der Partei Bündnis Deutschland, was auf die Ähnlichkeit der Namen zurückgeführt wird. Zudem sei behauptet worden, dass gültige Stimmen übersehen wurden, weil die Partei ungünstig auf dem Stimmzettel platziert war.

Perspektiven und politische Folgen der Entscheidung

Sahra Wagenknecht kommentierte die Entscheidung des Gerichts vor der Veröffentlichung des Beschlusses. Sie verwies darauf, dass man ohne Zugang zu den physischen Stimmzetteln keine konkreten Belege für die behaupteten Zählfehler vorlegen könne. Dennoch betonte sie die Existenz von Indizien und erklärte, dass eine Zurückweisung der Klage auf eine korrekte Ermittlung des Wahlergebnisses vom Februar 2025 politisch problematisch sei. Seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag hat die Partei deutlich an öffentlicher Aufmerksamkeit verloren. Aktuelle Umfragewerte sind gesunken, und bei zwei von drei Landtagswahlen in diesem Herbst erlitt die Partei Niederlagen. Die Ablehnung durch das Bundesverfassungsgericht beendet den juristischen Weg zur Mandatszurückgewinnung vorerst endgültig.