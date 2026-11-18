Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde des BSW zur Bundestagswahl 2025 einstimmig abgewiesen. Vier Bürger verlangten eine Neuauszählung wegen alleged errors, doch das Gericht sah keine konkreten Beweise.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Forderung nach einer bundesweiten Neuauszählung der Bundestagswahl 2025 kategorisch zurückgewiesen. Der Zweite Senat des höchsten deutschen Gerichts erklärte die entsprechende Wahlprüfungsbeschwerde der Partei Die Basis ( BSW) für unzulässig. Die Entscheidung wurde in einer einstimmigen Verhandlung getroffen, bei der keine Minderheitsmeinung existierte.

Hinter der rechtlichen Aktion stehen vier spezifische Beschwerdeführerinnen, die als Wahlberechtigte benannt wurden. Diese vier Frauen hatten ihren Weg durch das deutsche Rechtssystem bereits vollständig durchlaufen. Zuerst reichten sie ihren Einspruch direkt beim Deutschen Bundestag ein, der diese Eingabe jedoch ablehnte. Daraufhin reichten sie die Angelegenheit vor das Bundesverfassungsgericht ein, um das amtliche Endergebnis der Wahl anzufechten.

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Vorwürfe der Stimmverzerrung

Die Klägerinnen stellten schwerwiegende Behauptungen regarding the integrity of the vote. Ihr Hauptvorwurf lautete, dass Stimmen für das BSW überdurchschnittlich häufig fälschlicherweise als ungültig gewertet worden seien. Sie argumentierten zudem, dass bei der Auszählung spezifische Fehler existierten, die sich ausschließlich zulasten ihrer gewählten Partei auswirkten.

Eine zentrale Hypothese der Beschwerdeführerinnen war die Namensähnlichkeit zwischen "BSW" und der Partei "Bündnis Deutschland". Sie gaben an, dass beide Parteien auf den Stimmzetteln in direkter Nachbarschaft platziert waren. Diese räumliche Nähe soll nach ihrer Ansicht zu Verwechslungen und damit zu massiven Zählfehlern geführt haben.

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Als weitere Beweise führten die Klägerinnen sogenannte Anomalien in den Wahlergebnissen einzelner Wahlbezirke an. Aus diesen statistischen Auffälligkeiten leiteten sie den Verdacht ab, dass systematische Fehler bei der Stimmenauszählung vorlagen. Ihre konkrete Forderung war eine umfassende Neuauszählung sämtlicher abgegebener Stimmzettel auf Bundesebene.

Fehlende konkrete Beweise

Das Bundesverfassungsgericht ließ diese Argumentationskette der Klägerinnen nicht gelten. Der Senat urteilte, dass den vier Frauen eine ausreichende begründende Basis fehle, um den Wahlprozess infrage zu stellen. Es wurde festgestellt, dass keine konkreten Fakten vorgelegt wurden, die einen nachweisbaren Wahlfehler belegen könnten.

Ohne solche harten Beweise könne eine Änderung der Sitzverteilung im Bundestag nicht gerechtfertigt werden. Das Gericht betonte, dass bloße Verdachtsmomente nicht ausreichen, um ein amtliches Ergebnis zu korrigieren. Die Klägerinnen hatten versäumt, die theoretischen Möglichkeiten der Fehler in nachvollziehbare Tatsachen zu übersetzen.

In der ausführlichen Begründung stellte der Senat klar fest, dass die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern die hohen Anforderungen an die Geltendmachung eines Wahlfehlers nicht erfüllt. Ebenso reiche eine Vielzahl solcher unbegründeten Vermutungen nicht aus, um das Verfahren zu rechtfertigen.

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Rechtliche Präzedenz und Zukunft

Entscheidend für die Abweisung war die Forderung nach konkreten Tatsachen. Das Gericht wolle verhindern, dass ein ordnungsgemäß ermitteltes Wahlergebnis auf Grundlage bloßer Spekulationen infrage gestellt werde. Dies dient der Sicherheit und Beständigkeit des demokratischen Prozesses.

Auch das knappe Ergebnis der Bundestagswahl 2025 rechtfertigt keine pauschalen Zweifel an der Auszählung ohne handfeste Indizien. Das Urteil stellt sicher, dass das BSW keine Vorteile aus der angefochtenen Neuauszählung zieht. Die rechtliche Debatte um die Sitzverteilung ist damit für diese Beschwerdeführerinnen abgeschlossen.

Die Entscheidung des Zweiten Senats zeigt die hohe Hürde für Wahlprüfungsbeschwerden auf. Parteien oder Einzelpersonen müssen spezifische, nachweisbare Fehler benennen, nicht nur allgemeine Unregelmäßigkeiten vermuten. Das amtliche Endergebnis bleibt somit unverändert und die Zusammensetzung des Bundestags bestätigt.