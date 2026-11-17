Das Bundesverfassungsgericht hat das Sonderkündigungsrecht für Kabelfernsehverträge bestätigt. Vermieter müssen den klagenden Netzbetreibern keine Entschädigung zahlen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, dass das Sonderkündigungsrecht für Kabelfernsehverträge nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Drei Netzbetreiber waren mit ihren Klagen gescheitert, mit denen sie Entschädigungen für die Folgen dieser Regelung erstreiten wollten. Die Verfassungsrichter wiesen die Klagen ab.

Zu den klagenden Unternehmen gehört ein Netzbetreiber aus Hamburg sowie die bayerischen Firmen Rehnig und Ziegelmeier. Wegen des Urteils müssen Vermieter den Firmen nichts zahlen. Die Unternehmen sprechen dagegen von riesigen finanziellen Schäden.

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Sonderkündigungsrecht für Kabelfernsehverträge bleibt verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht sieht im Sonderkündigungsrecht für Kabelfernsehverträge keinen Verstoß gegen das Grundgesetz. Damit bleibt die gesetzliche Möglichkeit bestehen, die bestehenden Sammelverträge mit Netzbetreibern vorzeitig zu beenden.

Die Umlage der Kosten für den gemeinsamen Kabelanschluss auf die Mieter ist seit Ende 2021 nicht mehr möglich. Damals schuf der Gesetzgeber eine Übergangsregel. Sie erlaubte es Vermietern, ihre Sammelverträge mit den Anbietern fristlos zu beenden.

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Ein Anspruch auf Schadensersatz war in dieser Übergangsregel ausdrücklich nicht vorgesehen. Genau daran knüpften die Klagen der Netzbetreiber an, die vor dem Bundesverfassungsgericht eine Entschädigung durchsetzen wollten.

Netzbetreiber fordern Entschädigung und sehen Eigentum verletzt

Die Netzbetreiber Rehnig und Ziegelmeier sowie das Hamburger Unternehmen halten die Neuregelung für unzumutbar. Nach Angaben der Unternehmen gingen nach der Neuregelung bei ihnen zahlreiche Kündigungen ein.

Die Anwälte der Unternehmen beklagten einen immensen finanziellen Schaden. Nach ihrer Darstellung haben die Firmen die Anlagen selbst finanziert. Eine solche Investition rechne sich jedoch nur, wenn die Verträge zehn oder 15 Jahre laufen.

Die Unternehmen sehen durch die Regelung ihr Eigentum und ihre Berufsfreiheit verletzt. Das Bundesverfassungsgericht teilte diese Auffassung nicht und wies die Klagen ab.

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Mieter behalten Wahlfreiheit beim Fernsehempfang

Für Mieter bedeutet das Urteil, dass sie beim Fernsehempfang frei entscheiden können. Sie sind nicht mehr an einen gemeinsamen Kabelanschluss gebunden, dessen Kosten über die Nebenkosten auf sie umgelegt werden.

Für die Vermieter bleibt die Möglichkeit bestehen, die Sammelverträge nach der Übergangsregel fristlos zu beenden. Ob und in welchem Umfang die Netzbetreiber andere Wege finden, ihre Investitionen zu sichern, geht aus der Mitteilung nicht hervor.