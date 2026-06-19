Bundesverkehrsminister: Bonner A565-Nordbrücke gesperrt, soll abgerissen und neu gebaut werden

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bekannt gegeben, dass die einst viel befahrene Bonner A565-Nordbrücke nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden kann. Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden. Der Schaden an der linksrheinischen Vorlandbrücke ist noch größer als angenommen. Die Brücke soll nun abgerissen und neu gebaut werden. Schnelligkeit ist der entscheidende Faktor, sodass das Vergabeverfahren sofort gestartet und im Juli mit dem Abriss begonnen werden kann. Ziel ist es, dass die neue Brücke spätestens Ende 2028 für den Verkehr geöffnet werden kann.

Die einst viel befahrene Bonner A565-Nordbrücke kann nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) sagte dies nach der zweiten Sitzung eines Lenkungskreises von Bund, Land und Kommunen in Bonn.

Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden. Der Schaden an der linksrheinischen Vorlandbrücke ist noch größer als angenommen. Die Brücke soll nun abgerissen und neu gebaut werden. Dabei gehe es jetzt um Schnelligkeit, sagte Schnieder.

Das Vergabeverfahren werde sofort starten, sodass möglichst noch im Juli mit dem Abriss begonnen werden könne. Ziel sei es, dass die neue Brücke spätestens Ende 2028 für den Verkehr geöffnet werden kann. Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Sie stammt aus den 1960er Jahren und ist marode.

Bereits seit Februar galt ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Für die Region wurde die Sperrung zum großen Problem – der ADAC sprach von einer „Vollkatastrophe“. Täglich rollten hier zuletzt rund 100.000 Fahrzeuge über den Rhein – davon etwa fünf Prozent Schwerlastverkehr. Viele Autofahrer würden in den Kölner Raum ausweichen und dort das ohnehin schon am Limit laufende Verkehrssystem belasten.

Auch die Wirtschaft zeigte sich extrem besorgt. Die Rheinbrücken sind die Lebensadern unserer Region, erklärte die IHK Bonn/Rhein-Sieg. In Bonn ballte sich seit der plötzlichen Sperrung des Verkehrs. Die Stadt kündigte verschiedene Sofortmaßnahmen an, um die Situation zu entlasten.

Unter anderem führte sie vorübergehend kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr ein, um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn zu bewegen. Nach bisherigen Planungen sollte ein Neubau der zuvor schon durch zahlreiche Schäden aufgefallenen Nordbrücke frühestens in den 2030er Jahren beginnen





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