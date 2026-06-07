Bundesverkehrsministerium will Cannabis‑Unfälle systematisch erfassen

Das Ministerium plant, die Unfallstatistik um den Grad der Cannabiseinwirkung zu erweitern, um die Sicherheit im Straßenverkehr nach der Legalisierung zu analysieren und gezielte Präventionsmaßnahmen zu ermöglichen.

Kiffen ist legal, doch was passiert, wenn ein Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis in einen Unfall verwickelt wird? Das Bundesverkehrsministerium hat nun eine Gesetzesinitiative eingebracht, die darauf abzielt, Unfälle, bei denen Drogen, insbesondere Cannabis , eine Rolle spielen, systematisch zu erfassen und auszuwerten.

Ziel ist es, die Auswirkungen der Legalisierung auf die Verkehrssicherheit zu prüfen und fundierte Maßnahmen zur Prävention zu entwickeln. Die geplante Gesetzesvorlage soll am Freitag, dem 7. Juni 2026, dem Bundesrat zur Abstimmung vorgelegt werden. Sie sieht vor, dass die Unfallstatistik um einen neuen Parameter erweitert wird: den Grad der Cannabiseinwirkung.

Dieser wird anhand der THC‑Konzentration im Blut des Fahrers ermittelt, ähnlich wie bereits bei Alkoholtests üblich. Dabei werden nicht nur tödliche Unfälle berücksichtigt, sondern sämtliche Kollisionen, bei denen Personen verletzt wurden oder erheblicher Sachschaden entstanden ist. Zusätzlich sollen demografische Angaben wie Alter und Geschlecht der Beteiligten, das genutzte Fahrzeug sowie die Dauer des Führerscheinbesitzes erfasst werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten.

Seit August 2024 gibt es bereits eine rechtliche Obergrenze für den THC‑Wert im Blutserum: 3,5 Nanogramm pro Milliliter gelten als strafbar. Wer diesen Grenzwert überschreitet, muss mit einer Geldbuße von 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Beim gleichzeitigen Konsum von Alkohol steigt die Strafe auf rund 1.000 Euro, ein Monat Fahrverbot und ebenfalls zwei Punkte.

Für Fahranfänger in der zweijährigen Probezeit sowie für Personen unter 21 Jahren ist ein striktes Verbot für den Cannabiskonsum am Steuer vorgesehen, das bei Verstößen mit einer Geldbuße von 250 Euro geahndet wird. Die neue Erhebung soll ebenfalls die Häufigkeit und das Muster von Mischkonsum aufdecken, um gezielte Aufklärungs- und Präventionskampagnen zu ermöglichen. Das Ministerium betont, dass die systematische Sammlung und Auswertung der Daten es ermöglichen wird, die Ursachen von Unfällen unter Drogeneinfluss besser zu verstehen.

Es soll Klarheit darüber gewonnen werden, welche Fahrergruppen besonders gefährdet sind, wie sich das Fahrverhalten von jungen Menschen und Fahranfängern unterscheidet und welche Kombinationen von Substanzen das Risiko signifikant erhöhen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können dann wirksame Strategien entwickelt werden, etwa spezielle Schulungsprogramme, verstärkte Kontrollen oder gezielte Informationskampagnen. Die Legalisierung von Cannabis, die unter der Ampel‑Regierung seit dem 1. April 2024 für Erwachsene gilt, umfasst zahlreiche Auflagen für Anbau und Verkauf.

Die neue Gesetzesinitiative soll nun sicherstellen, dass die Freiheit des Konsums nicht zulasten der öffentlichen Sicherheit geht





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