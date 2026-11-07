Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigt Personalaufbau an. Bei 190.000 Soldaten sei keine Wehrpflicht mehr nötig. Fokus liegt auf Frauenquote und sexualisierter Gewalt.

Die Bundeswehr hat erstmals seit dreizehn Jahren wieder 190.000 Soldaten im Dienst. Dieser markante Anstieg der Personalstärke wird von Verteidigungsminister Boris Pistorius als strategischer Wendepunkt gewertet. Er ist überzeugt, dass dieser Bestandszuwachs die strukturellen Lücken füllt, die die Armee zuvor plagten.

Pistorius, der der Partei SPD angehört, signalisiert damit eine klare Abkehr von der langjährigen Pflicht zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Er begründet diese Haltung damit, dass die rekrutierte Truppenstärke ausreiche, um die nationalen Sicherheitsbedürfnisse ohne Zwangsdienst zu decken. Die Notwendigkeit einer umfassenden gesellschaftlichen Debatte über eine allgemeine Wehrpflicht erübrige sich laut seinem Kalkül.

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Personalbestand sichert Abschreckung

Der Minister vertritt die Auffassung, dass stabile Personalzahlen die Grundlage für eine glaubwürdige Abschreckung bilden. Deutschland benötige Streitkräfte, die potenzielle Gegner davon abhalten, militärische Konflikte zu initiieren. Ziel ist es primär, gar nicht erst in die Situation zu geraten, in der deutsche Truppen international eingesetzt werden müssen. Diese Sicherheit soll durch Präsenz und Fähigkeit erzeugt werden.

Pistorius weist zudem die Befürchtung zurück, die Bundeswehr wolle junge Menschen unfreiwillig in Kriepe schicken. Er betonte, dass die Ablehnung von Fronteinsätzen und Tod im Krieg sowohl auf Seiten der Regierung als auch bei den Demonstranten geteilt werde. Die Politik setze auf diplomatische und defensive Stärke anstatt auf offensive Militäroperationen.

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Chancen für Frauen im Militärdienst

Trotz des allgemeinen Erfolgs beim Personalzuwachs räumt Pistorius ein, dass die Bundeswehr nach wie vor ein Männerdomizil ist. Er gesteht ein, dass dieser Zustand nicht kurzfristig geändert werden kann, da tief verwurzelte Strukturen den Wandel verlangsamen. Dennoch bleibe das oberste Ziel, die Anzahl der Frauen in der Armee signifikant zu erhöhen.

Die Integration von Frauen wird als essenziell für die gesellschaftliche Repräsentanz der Streitkräfte angesehen. Pistorius argumentiert, dass eine Armee besonders stark ist, wenn sie die gesamte Breite der deutschen Gesellschaft widerspiegelt. Nur durch eine ausgewogene Zusammensetzung kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Institution gestärkt werden. Dies erfordert jedoch kontinuierliche Anstrengungen in der Personalpolitik.

Umgang mit sexualisierter Gewalt

Ein weiteres schwerwiegendes Problem belastet die Truppe aktuell: Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Im vergangenen Jahr wurden rund 460 Verdachtsfälle dokumentiert. Diese Zahl verdeutlicht das Ausmaß der internen Krisen, die die Disziplin und das Ansehen der Organisation gefährden. Pistorius verspricht ein konsequentes und hartes Vorgehen gegen alle Täter.

Um das Problem systematisch anzugehen, plant das Verteidigungsministerium die Vorstellung einer Dunkelfeldstudie in der kommenden Woche. Der Minister rechnet mit unerfreulichen Ergebnissen, da man sich bewusst ist, dass die wahre Dunkelziffer weit höher liegen könnte. Prävention soll im Vordergrund stehen, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern und das Arbeitsklima fundamental zu verbessern. Die Studie wird detaillierte Einblicke in die tatsächliche Situation liefern.