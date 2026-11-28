In Aachen gab es Proteste gegen den Ausbau einer Kaserne in einem Landschaftsschutzgebiet. Aufgerufen hatte eine Bürgerinitiative.

400 Teilnehmer waren angemeldet, 800 sind gekommen. Sie sind genau an dem Ort, für den sie kämpfen: den Eselsweg, über den Generationen von Aachenern direkt in den Wald spaziert sind.

Nach den Plänen der Bundeswehr wird hier - mitten in einem Landschaftsschutzgebiet - die Löwenstein-Kaserne massiv ausgebaut. Viele Bürger sind sauer. Sie fürchten um ihr Naherholungsgebiet im Süden der Stadt. Die Wiesen und Grünflächen haben eine wichtige Funktion für das Stadtklima, sagen sie.

Advertisement

Advertisement

"Das ist einfach nicht demokratisch. Wir wissen nicht einmal, was hier gebaut werden soll", sagt Fine Tonhauser, eine der Gründerinnen der Bürgerinitiative gegen der Ausbau der Löwenstein-Kaserne. Die Sorge, dass der massive Ausbau ein mögliches Kriegsziel darstellen könne, äußern viele Demonstranten.