Künftiger Generalinspekteur Christian Freuding und Verteidigungsminister Boris Pistorius reagieren auf die Dunkelfeldstudie der Bundeswehr mit strengen Maßnahmen gegen sexualisiertes Fehlverhalten.

Der künftige Generalinspekteur der Bundeswehr, Christian Freuding, hat nach der Veröffentlichung einer besorgniserregenden Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in den Streitkräften deutlich Position bezogen. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigt er ein unerbittlich hartes Vorgehen gegen Täter an, um die Integrität und Kampfkraft der Armee zu schützen. Die Studie offenbart erhebliche Missstände, die nach Ansicht beider Politiker ein sofortiges Handeln erfordern und die bisherige Führungskultur grundlegend verändern müssen.

Unerträgliche Zahlen der Dunkelfeldstudie

Das Verteidigungsministerium hatte dem Verteidigungsausschuss des Bundestages vor knapp zwei Wochen die Ergebnisse der Dunkelfeldstudie vorgestellt. Demnach gaben bezogen auf die gesamte Dienstzeit 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein. Diese Zahlen nannte Freuding unerträglich und betonte, dass solche Vorfälle die Bundeswehr unnötig in ein schlechtes Licht rücken. "Das ist nicht meine Bundeswehr", sagte der Generalinspekteur und fügte hinzu, dass das Fehlverhalten weniger der Streitkräfte schadet als vielmehr das Vertrauen in die Institution untergräbt.

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Besonders betroffen sind nach den Daten der Studie jüngere Frauen in den unteren Dienstgradgruppen sowie nicht-heterosexuelle Männer. Bei den Daten, die sich auf die letzten 12 Monate vor der Dunkelfeldstudie beziehen, gaben 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten an, verbales sexualisiertes Fehlverhalten erlebt zu haben. Das Ausmaß der Belästigung ist somit nicht nur auf die Vergangenheit beschränkt, sondern stellt ein aktuelles und akutes Problem dar, das die aktuelle Generation der Soldatinnen und Soldaten betrifft.

Neben verbalen Übergriffen umfasst die Studie auch Daten zu visuellem Fehlverhalten, das laut Definition unerwünschtes Anbringen, Zeigen, Zusenden oder Verbreiten pornographischer oder anderer sexueller Darstellungen beschreibt. Hier lagen die Werte bei 7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten. Zudem gaben 9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten an, unerwünschte sexuell bestimmte körperliche Berührungen oder den Versuch solcher erlebt zu haben. Die Schwelle zu körperlicher Gewalt wird in der Studie besonders kritisch betrachtet, da sie die persönliche Sicherheit der Angehörigen direkt bedroht.

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Freuding appelliert an die Pflicht zum Einschreiten

Christian Freuding betonte in seiner Aussage gegenüber der "Bild am Sonntag", dass jeder Einzelne in der Pflicht steht, Vorfälle nicht zu verschweigen. Er erklärte, er selbst sei Zeuge solcher Taten geworden und habe verbale Entgleisungen erlebt. Allerdings habe er auch regelmäßig erlebt, dass Kollegen sofort eingeschritten seien und klar signalisiert hätten: "Stopp, so nicht! Nicht bei uns!" Dieser Appell an die direkte Intervention durch Mitsoldaten ist ein zentraler Pfeiler der neuen Strategie, um eine Kultur der Toleranz zu durchbrechen.

Freuding verwies darauf, dass jeder, der so etwas mitbekommt, sieht oder hört, in der unmittelbaren individuellen Pflicht und Schuldigkeit ist, sich sofort dagegen einzuschalten. Die Tätergruppe sei überwiegend Männer, was die Notwendigkeit einer gezielten Ansprache männlicher Soldaten und Vorgesetzter unterstreicht. Der künftige Generalinspekteur forderte eine neue Führungskultur, da solche Vorfälle auch direkte Auswirkungen auf die Kampftauglichkeit der Bundeswehr hätten. Nur ein Umfeld voller Respekt könne die notwendige Einheit im Ernstfall gewährleisten.

Das Verteidigungsministerium hatte dem Ausschuss zudem Daten zur sexualisierten Gewalt vorgelegt. 2 Prozent der Soldatinnen und Soldaten wurden laut Studie in den letzten 12 Monaten Opfer von sexualisierter Gewalt. Obwohl dieser Prozentsatz im Vergleich zu verbalen Belästigungen niedriger erscheint, unterstreicht er die Schwere der Vorfälle und die dringende Notwendigkeit, auch gegen die schwerwiegendsten Formen der Gewalt vorzugehen. Freuding betonte, dass diese Zahlen ein Albtraum für jede Führungskraft sein müssen.

Null-Toleranz-Politik von Minister Pistorius

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte nach Vorstellung der Studie erklärt, es gebe null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Seine Argumentation geht über die reine Disziplinarmaßnahme hinaus und berührt das fundamentale Konzept der Kameradschaft. "Wer schon in Friedenszeiten keinen Respekt vor der Kameradin oder dem Kameraden hat, wie soll der Kamerad sich dann im Ernstfall auf denjenigen verlassen können, der so mit ihm umgeht?", fragte Pistorius rhetorisch. Diese Aussage unterstreicht den Zusammenhang zwischen individuellem Verhalten und der kollektiven Überlebensfähigkeit der Truppe.

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Die Kombination aus den harten Worten beider Verantwortlichen und den konkreten Statistiken der Dunkelfeldstudie markiert einen Wendepunkt in der Personalpolitik der Bundeswehr. Es geht nun nicht mehr nur um die Bestrafung von Tätern, sondern um die präventive Gestaltung eines Klimas, in dem sich alle Soldatinnen und Soldaten sicher fühlen. Die genannten Prozentzahlen dienen als messbare Größe für den Erfolg zukünftiger Maßnahmen und setzen den Maßstab für die notwendige Transformation der Armee.

Künftige Schritte werden sich daher darauf konzentrieren, die Führungskultur auf allen Ebenen neu zu definieren. Die Verantwortlichkeit der Vorgesetzten wird dabei intensiviert, da sie als Multiplikatoren für das gesamte Verhalten in den Einheiten gelten. Die Studie dient als Basis, um gezielte Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zu entwickeln, die über reine Verhaltensaufforderungen hinausgehen. Die Bundeswehr steht vor der Aufgabe, diese Zahlen nicht nur zu dokumentieren, sondern aktiv und nachhaltig zu reduzieren, um ihre Glaubwürdigkeit und Effizienz wiederherzustellen.