Bundeswehr bereitet Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor

Die Bundeswehr bereitet einen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor. Zwei Schiffe der Deutschen Marine sind bereits im östlichen Mittelmeer und würden aktuell personell und materiell für jede Entwicklung vorbereitet.

Die Bundeswehr bereitet einen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor. Zwei Schiffe der Deutschen Marine sind bereits im östlichen Mittelmeer und würden aktuell personell und materiell für jede Entwicklung vorbereitet.

Die Besatzungen führten Übungen durch, auch um sich auf Bedrohungslagen einzustellen. Sie könnten in sieben bis zehn Tagen in der Straße von Hormus sein. Die Bundeswehr verfügt über einen magnetischen Eigenschutz sowie besondere Sonaranlagen zur Minenentdeckung.

Zudem vermag sie ferngelenkte Räumboote einzusetzen, die Schallgeräusche größerer Schiffe vortäuschen und dadurch gezielt Seeminen am Meeresboden zum Explodieren bringen. Auch Minentaucher könnten zum Einsatz kommen, um genaue Lagebilder zu liefern und Seeminen mit Sprengsätzen zu zerstören.

Außerdem will die Bundeswehr bei Bedarf bei der Drohnenabwehr helfen. Iran hatte durch die Blockade der Straße von Hormus auch an deutschen Tankstellen heftige Preisaufschläge verursacht und wiederholt Nachbarstaaten, aber auch die Gegend um die Straße von Hormus mit vielen wartenden Schiffen mit Drohnen angegriffen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte mehrfach eine deutsche Beteiligung nach einem Ende der Kampfhandlungen zwischen Iran, Israel und den USA in Aussicht gestellt.

Zwar sind die Fähigkeiten der deutschen Marine beim Aufspüren möglicher Seeminen in der Straße von Hormus sehr gefragt, aber der Beitrag in der Meerenge soll eher ein ergänzender sein. Frankreich und Großbritannien werden die Marinemission führen. Das übergeordnete Ziel ist es, Handelsschiffen wieder eine sichere Durchfahrt zu ermöglichen, insbesondere der Öltransport soll sich schrittweise wieder normalisieren. Und weitere Schiffe in die Nähe der Straße von Hormus verlegt.

Außerdem seien andere Partnerländer wie Großbritannien, Italien und die Niederlande bereits in der Region präsent, teilte der französische Präsident Emmanuel Macron mit. Mehr als 40 Länder haben sich dazu bereit erklärt, eine solche Operation am besten nach der bislang für Freitag geplanten Unterzeichnung seines Abkommens mit Iran starten zu lassen.

Allerdings ist das für die deutsche Seite nicht so einfach, wie Trump es sich vielleicht vorstellt. Anders als in Frankreich braucht es für eine solche militärische Mission in Deutschland ein Mandat des Deutschen Bundestags. Dieser tritt kommende Woche wieder zusammen. Der stellvertretende Regierungssprecher Johannes Hille betont, es müsse eine völkerrechtliche Grundlage geben; am besten einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats, dem auch Russland und China angehören.

Zudem sagte Hille in der Bundespressekonferenz, man benötige ein tragfähiges politisches und militärisches Gesamtkonzept. Zugleich deutete er an, dass man auf die Situation aber vorbereitet sei und sehr zeitnah zu einem Bundestagsbeschluss kommen könnte. Wie viele Soldaten der Bundeswehr beteiligt sein könnten, ist noch offen. Der Kräfteumfang und der genaue Auftrag bei einem Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus werde durch den Bundestag entschieden.

Der Beitrag der Bundeswehr soll eher ein ergänzender sein, da Frankreich und Großbritannien die Marinemission führen werden





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