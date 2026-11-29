Im Abwehrkampf gegen Russland hat die Ukraine ein digitales Gefechtssystem entwickelt: Delta verbindet Daten von Drohnen, Radaren und Satelliten zu einem Lagebild. Als erstes Land erhält Deutschland Zugang zu diesem System.

Das ukrainische Gefechtsführungssystem Delta diente bei der Versenkung des russischen Flaggschiffs "Moskwa" im April 2022 als digitale Aufklärungs- und Koordinationsplattform.

Im Abwehrkampf gegen Russland hat die Ukraine ein digitales Gefechtssystem entwickelt: Delta verbindet Daten von Drohnen, Radaren und Satelliten zu einem Lagebild. Als erstes Land erhält Deutschland Zugang zu diesem System. Es ist eine Nachricht, die in Fachkreisen für große Aufmerksamkeit sorgte: Deutschland ist das erste Land, dem die Ukraine Zugang zu ihrem digitalen Gefechtssystem Delta gewährt.

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Eine entsprechende Absichtserklärung wurde Anfang der Woche vom ukrainischen Verteidigungsminister Jewhenij Chmara und seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius in Berlin unterzeichnet. Die Absichtserklärung gilt als erster Schritt auf dem Weg zu einem vollständigen Vertrag. Delta ist ein "digitales Gefechtsökosystem", das aus Daten von unterschiedlichen Quellen - Drohnen, Satelliten, Radaren - ein Lagebild erstellt. Das System ist international anerkannt: Andere Staaten stehen Schlange, um Zugang zu diesem Produkt zu bekommen.