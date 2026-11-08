Die Bundeswehr hat rund 190.000 Soldaten, so viele wie seit 13 Jahren nicht. Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt dabei auf seine Werbekampagne.

Die Bundeswehr verfügt nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius aktuell über rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten. Pistorius sagte dies den Funke-Medien und bezeichnete diesen Stand als den höchsten seit 13 Jahren. Der Minister sieht darin die Bestätigung, dass seine Werbekampagne junge Menschen erreicht, weshalb aus seiner Sicht keine Debatte über eine wie auch immer ausgestaltete Wehrpflicht nötig sei.

Die Äußerungen fallen in eine Phase, in der Jugendliche zuletzt gegen eine Wehrpflicht demonstriert haben. Pistorius zeigte sich nach eigenen Worten verständnisvoll für junge Leute, die sich bisher nie mit diesen Fragen befassen mussten und nun Sorgen haben, was auf sie zukommen könnte.

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Bundeswehr erreicht höchsten Personalstand seit 13 Jahren

Der Personalstand der Bundeswehr liegt laut Pistorius bei rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten und damit auf dem höchsten Niveau seit 13 Jahren. Der Minister betonte gegenüber den Funke-Medien, dass daraus keine Diskussion über eine Wehrpflicht folgen müsse.

Pistorius erklärte, die Werbekampagne solle insgesamt mehr junge Leute gewinnen, und dieses Ziel werde erreicht. Darunter seien viele Personen, die sich länger verpflichtet hätten. Falls die Kurve beim Personal in zwei oder drei Jahren abfalle, müsse darauf reagiert werden.

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Gleichzeitig wies der Minister Forderungen von Demonstrierenden zurück, die nicht an die Front oder in einen Krieg geschickt werden wollen. Er entgegnete, genau dieses Ziel teile die Bundesregierung, weshalb starke Streitkräfte nötig seien, die abschrecken können.

Neuer Wehrdienst mit Musterung und Fragebogen für 18-Jährige

Der neue Wehrdienst ist im Januar in Kraft getreten, und das zugehörige Gesetz sieht eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vor. Am Prinzip der Freiwilligkeit beim Wehrdienst hält das Gesetz jedoch fest.

Alle jungen Männer und Frauen ab dem Geburtsjahrgang 2008 erhalten seit diesem Jahr einen Fragebogen, der auch die Motivation zum Wehrdienst abfragt. Männer müssen diesen Fragebogen beantworten, für Frauen ist dies freiwillig.

Pistorius stellte klar, dass die mittlerweile fast 500.000 an 18-Jährige verschickten Fragebögen nicht als Werbekampagne dienten. Mit ihnen werde vielmehr die früher übliche Erfassung wieder aufgenommen. Der Minister begründete dies damit, dass man nicht mehr wisse, welche 18-Jährigen es in Deutschland gibt, die im Ernstfall oder bei einer Wiedereinführung der Wehrpflicht einberufen werden müssten.

Frauenanteil Bundeswehr soll auf 20 Prozent steigen

Die Bundeswehr zählt aktuell mehr als 25.000 Soldatinnen, und ihr Anteil an den militärisch Angehörigen liegt laut Bundeswehr bei mehr als 13 Prozent. Ziel der Bundesregierung ist, dass dieser Anteil auf 20 Prozent wächst, wobei die Tendenz nach Angaben der Bundeswehr steigend sei.

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Pistorius kündigte neue Anstrengungen an, um mehr Frauen für den Dienst zu gewinnen. Zahlenmäßig sei die Bundeswehr ein 'Männerladen', was sich nach seinen Worten so schnell nicht ändern lasse. Der Minister betonte, die Truppe sei besonders stark, wenn sie die Breite der Gesellschaft abdecke.

Zugleich äußerte Pistorius die Sorge, dass Vorfälle sexueller Übergriffe die Attraktivität der Bundeswehr für Frauen mindern könnten. Hintergrund sind Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und möglichen Machtmissbrauchs bei einem Sanitätsregiment der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt.

Der CDU-Politiker Otte warnte, angesichts des dringend erforderlichen Personalaufwuchses müsse die Bundeswehr künftig noch mehr junge Frauen gewinnen, vor allem wegen der dafür notwendigen Fähigkeiten. Frauen müssten darauf vertrauen können, respektiert zu werden, vor Übergriffen geschützt zu sein und ihren Dienst in einem sicheren Umfeld leisten zu können.

Zu der zuletzt gestiegenen Zahl sexueller Übergriffe in der Bundeswehr will Pistorius in der kommenden Woche die Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie vorlegen.