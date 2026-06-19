Bundeswehr-Minister Boris Pistorius will Soldaten verpflichten, die Brigade Litauen zu füllen

Boris Pistorius, Verteidigungsminister, will die Brigade Litauen, ein prestigeträchtiges Projekt, mit verpflichteten Soldaten füllen, da zu wenige Freiwillige gemeldet haben. Zunächst sollen Spezialisten (etwa für IT) verpflichtet werden, aber dies könnte der Anfang sein.

Die Brigade Litauen ist das Prestigeprojekt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD). 5000 Bundeswehr - Soldat en sollen bis Ende 2027 permanent an der Grenze zu Belarus stationiert werden.

Pistorius hatte stets auf das Prinzip der Freiwilligkeit gesetzt. Kein Soldat sollte gegen seinen Willen nach Litauen versetzt werden. Dabei ließ er sich stets die Hintertür offen, bei zu wenig Meldungen Soldaten per Zwang zu verpflichten. Nun will Pistorius offenbar Gebrauch machen.

Das berichtet die "Welt". Weil sich zu wenige Soldaten freiwillig für die Brigade melden, soll künftig verpflichtet werden. Konkret geht es dabei zunächst um Spezialisten (etwa für IT). Nach BILD-Informationen wird das allerdings nur der Anfang sein.

Seit Monaten ist in den zuständigen Fachabteilungen desHeeres-Chef Christian Freuding (54): "Oberstes Ziel aus Sicht des Heeres ist es, die volle Einsatzbereitschaft der Brigade Litauen im kommenden Jahr zu erreichen. Dazu werden wir am leitenden Prinzip der Freiwilligkeit festhalten – und dort, wo erforderlich, auch um verpflichtende Maßnahmen ergänzen. ". Die Verpflichtungen würden im Dialog mit den Betroffenen stattfinden





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