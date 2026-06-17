Bundeswehr-Mission in der Straße von Hormus: Kabinett könnte nächste Woche entscheiden

Deutschland plant eine defensive Marineoperation in der strategischen Meerenge. Das Kabinett soll kommende Woche über einen Mandatstext abstimmen, der den Einsatz zur Minenräumung ermöglicht. Ein UN-Mandat wird umgangen, eine Resolution vom März als Grundlage genutzt.

Die Bundeswehr steht vor einem möglichen neuen Auslandseinsatz , der möglicherweise schneller als erwartetRealität werden könnte. Wie der "Spiegel" berichtet, haben das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium bereits einen Mandatstext vorbereitet, der den Entsatz deutscher Marine schiffe in die Straße von Hormus ermöglichen soll.

Eine Entscheidung des Bundeskabinetts könnte bereits in der kommenden Woche fallen, wobei anschließend die Zustimmung des Bundestages erforderlich ist. Der Zeitdruck ist erheblich, denn für den kommenden Freitag ist ein Treffen zwischen den USA und dem Iran in Genf angesetzt, bei dem eine Vereinbarung zur Beendigung der Kampfhandlungen unterzeichnet werden soll. Diese Einigung gilt als entscheidende Voraussetzung für die geplante internationale Sicherungsmission in der strategisch äußerst wichtigen Meerenge.

Deutschland soll sich an einer von Frankreich und Großbritannien initiierten und geführten Operation beteiligen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer erklärt, dass die Bundesrepublik bereit sei, sich an einer "rein defensiv ausgerichteten, unabhängigen Mission" zu beteiligen. Nach dem G7-Gipfel in Évian präzisierte Merz jedoch, dass bisher weder in der Bundesregierung noch im Parlament eine endgültige Entscheidung getroffen wurde und die rechtlichen Grundlagen weiter geprüft werden müssten.

Zunächst hatte der Kanzler ein internationales Mandat durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als unverzichtbar betrachtet. Aufgrund der erwarteten Schwierigkeiten bei einer schnellen Resolution im UN-Gremium wird nun jedoch ein alternativer Weg beschritten. Laut dem Bericht des "Spiegels" soll als rechtliche Basis für den Einsatz eine Resolution der Vereinten Nationen dienen, die am 11. März verabschiedet wurde.

In dieser Resolution wird das Recht von Staaten bekräftigt, "ihre Schiffe gegen Angriffe und Provokationen zu verteidigen". Politisch bleibt die Situation komplex und anspruchsvoll. Außenminister Johann Wadephul (CDU) betonte, dass von allen Seiten der Wille zum Minenräumen vorhanden sein müsse. Wörtlich fragte er: "Ist von allen Seiten gewollt, dass wir diese Minen räumen?

" - und wies darauf hin, dass dies sichergestellt werden müsse. Aus dem Iran gab es jedoch bereits Signale, die jede ausländische Militärpräsenz in der Straße von Hormus ablehnen. Nach derzeitiger Planung soll sich der deutsche Einsatz ausschließlich auf die Räumung von Minen beschränken, was einen defensiven Charakter haben und keine Eskalation provozieren soll. Die genauen Details des Mandats, der Zeithorizont und die Größe des deutschen Beitrags werden derzeit in Berlin noch abgestimmt.

International wird die Mission als wichtiger Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt in einer der weltweit wichtigsten Öltransportrouten gesehen. Die Entwicklungen zeigen, dass die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in einer zunehmend instabilen Region aktiv wird und dabei vor der Herausforderung steht, rechtliche, politische und diplomatische Hürden zu überwinden. Der Mischung aus Zeitdruck, internationalem Koordinationsbedarf und der grundsätzlichen Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit macht diesen möglichen Einsatz zu einer komplexen Aufgabe für die Bundesregierung und den Bundestag





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