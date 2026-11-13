Bundeswehr-Online-Shop startet mit Base-Cap und Quietscheente

Der neue Bundeswehr-Online-Shop bietet Merchandise wie Base-Caps und Schokolade an. Die Linke kritisiert die Aktion als Verharmlosung des Soldatenberufs.

Die Bundeswehr hat am Donnerstag einen eigenen Online-Shop gestartet. Unter der Führung von Verteidigungsminister Boris Pistorius setzen die Streitkräfte damit auf ungewöhnliche Wege in der Öffentlichkeitsarbeit, die bisher vor allem auf klassische Werbekampagnen mit hohem finanziellen Aufwand setzte.

Das Angebot reicht von Base-Caps bis zu Quietscheenten, und die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Am Freitag meldete die Seite bereits, dass ein Produkt vergriffen sei, nachdem das Interesse in den ersten Stunden nach dem Start sehr groß war.

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Produktpalette und Preise des neuen Shops

Der Bundeswehr-Online-Shop führt Base-Caps mit der Aufschrift 'Bundeswehr - since 1955', Taschenlampen und Karabiner. Auch eine Tafel Vollmilchschokolade mit zartschmelzender Struktur und 'ohne Schnickschnack' gehört zum Sortiment.

Ebenfalls im Angebot sind ein Teddy mit Polygon-Kapuzenhoodie und eine Quietscheente mit Sturmgewehr für 9,99 Euro. Darüber hinaus gibt es Sportshirts, Hoodies und Collegejacken sowie Fitnesshandtücher, Kaffeebecher, Trinkflaschen und hochwertiges Werkzeug.

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Die Preisspanne sei bewusst breit gefächert, teilte das Ministerium mit. Der Schwerpunkt liege auf Produkten bis 25 Euro. Wünsche der Kundschaft sollen zudem in die Erweiterung des Sortiments einfließen, Drohnen-Drachen fanden sich bisher jedoch nicht im Angebot.

Positionen des Ministeriums und der Linken

Das Verteidigungsministerium erklärt, mit dem Shop solle die Bundeswehr sichtbarer und nahbarer werden, etwa im täglichen Verkehr, auf der Laufstrecke oder im Büro. Nach Darstellung des Ministeriums soll ein attraktives Angebot zugleich Anreize schaffen, sich über Auftrag, Aufgaben und Tätigkeiten der Truppe zu informieren.

Pistorius sieht die Marke nach eigenen Worten dort, wo klassische Werbung nicht hinkomme. Auf der Bundeswehr-Webseite heißt es zudem, die Produkte seien nicht zum Tragen an oder mit der Dienstbekleidung vorgesehen, sondern richteten sich an alle, die sich mit der Truppe und ihrem Auftrag verbunden fühlen.

Die Linke im Bundestag übte scharfe Kritik. Linke-Fraktionschef Sören Pellmann erklärte noch vor dem Verkaufsstart, die Forderung, die Bundeswehr solle aus den Schulen verschwinden, habe sicher nicht bedeutet, dass sie ihre Werbung in die Badewannen von Kleinkindern tragen solle. Zugleich bewertete er den Verkauf von Quietscheenten mit Sturmgewehren als unangebrachte Verharmlosung des riskanten Jobs von Soldaten und Soldatinnen.

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Betreiber, Erlöse und Wirkung im Alltag

Den Shop betreibt nach Angaben des Ministeriums die Sympathie-Werbe-Service GmbH, die offizieller Konzessions- und Lizenznehmer ist. Das Unternehmen entwickelt und produziert die Artikel und betreibt den Shop im Auftrag und in Abstimmung mit der Arbeitgebermarke Bundeswehr im Verteidigungsministerium.

Aus dem Verkauf erzielt die Bundeswehr laut Ministerium keine Einnahmen. Mit jedem Kauf gehen jedoch fünf Euro an das Bundeswehr-Sozialwerk, das sich seit 1960 für die Menschen in der Bundeswehr und ihre Familien einsetzt.

Das Ministerium sieht die Truppe in der Gesellschaft bereits jetzt wieder stärker verankert. Die Seite wurde zum 71. Geburtstag der Bundeswehr veröffentlicht, war nach Einschätzung des Ministeriums vermutlich wegen zu vieler Aufrufe zeitweise nicht erreichbar und soll mit weiteren Produkten und Erweiterungen des Sortiments fortgeführt werden.