Verteidigungsminister Pistorius bestätigt Rekordpersonalstand bei der Bundeswehr. Rekrutierung über Kampagnen und Erfassung soll Ziele erfüllen, Wehrpflicht bleibt ausgesetzt.

Die Bundeswehr erreicht mit mehr als 190.000 Soldatinnen und Soldaten im Oktober ihren höchsten Personalstand seit dem Jahr 2013. Verteidigungsminister Kristian Pistorius bestätigt, dass der Aufbau der Streitkräfte ohne Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht auf einem soliden Weg verläuft. Die schwarz-rote Bundesregierung setzt weiterhin auf eine wachsende Zahl von Freiwilligen, um die gesteckten personellen Ziele zu erreichen. Pistorius betonte in einem am Freitag aufgezeichneten und am Samstag veröffentlichten Interview, dass die aktuelle Personalplanung erfolgreich sei. Er sei zuversichtlich, dass der Kurs in den nächsten Jahren weiter eingeschlagen werde, da die Rekrutierungserfolge ausblenden.

Ziele durch Freiwillige und Kampagnen

Die Bundeswehr plant, ihre Sollstärke durch gezielte Werbekampagnen zu steigern, anstatt auf eine allgemeine Wehrpflicht zurückzugreifen. Pistorius erklärte, dass die Strategie darauf abzielt, insgesamt mehr junge Menschen für den Dienst zu gewinnen. Diese Strategiezeige derzeit Wirkung, da sich zahlreiche Personen für einen längeren Dienstzeitraum verpflichten. Die bisherigen Ergebnisse der Kampagne werden als positiver Indikator gewertet, der darauf hindeutet, dass der Bedarf an motivierten Soldaten gedeckt werden kann. Minister Pistorius verweist darauf, dass die Freiwilligkeit im Mittelpunkt der Personalgewinnung steht.

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Musterung und Erfassung von Achtzehnjährigen

Neben der aktiven Werbung wird die Erfassung der Bevölkerung wieder aufgenommen, um im Ernstfall oder bei einer politischen Entscheidung über die Wehrpflicht die Datenlage zu verbessern. Im Januar ist ein Gesetz in Kraft getreten, das eine verpflichtende Musterung junger Männer und die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsieht. Seit diesem Jahr erhalten alle jungen Männer und Frauen ab dem Geburtsjahrgang 2008 einen Fragebogen. Dieser dient nicht primär der Akquise, sondern der statistischen Erfassung, da die genauen Zahlen der 18-Jährigen in Deutschland derzeit unklar sind. Bis dato wurden fast 500.000 dieser Fragebögen verschickt. Während Männer verpflichtet sind, diese auszufüllen, können Frauen dies freiwillig tun.

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Steigerung der Frauenquote und Umgang mit Vorfällen

Die Bundeswehr setzt zudem neue Anstrengungen, um die Attraktivität des Dienstes für Frauen zu erhöhen. Aktuell leisten mehr als 25.000 Soldatinnen ihren Dienst, was einem Anteil von mehr als 13 Prozent an den militärisch Angehörigen entspricht. Das politische Ziel der Bundesregierung besteht darin, diesen Anteil auf 20 Prozent zu steigern. Pistorius räumte ein, dass die Bundeswehr derzeit noch ein "Männerladen" sei, der sich nicht schnell ändern lasse. Dennoch sei eine stärkere Vertretung der weiblichen Gesellschaftsgruppe notwendig, um die Truppe breiter aufzustellen. Gleichzeitig wird die Diskrepanz zwischen der aktuellen Quote und dem Ziel angestrebt.

Sicherheit und Verteidigungspolitik

Kurze Zeit vor der Vorstellung der Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie zu sexuellen Übergriffen warnte CDU-Politiker Otte vor einem Verlust an Attraktivität bei potenziellen Bewerberinnen. Er betonte, dass Frauen Vertrauen in einen respektvollen Umgang und Schutz vor Übergriffen benötigen. Angesichts des Personalbedarfs wird die Gewinnung von Frauen mit notwendigen Fähigkeiten immer dringender. Pistorius hob zusätzlich die Bedeutung einer starken Abschreckung durch die Streitkräfte hervor. Neue Milliardeninvestitionen sollen zur Hälfte in moderne Technologien fließen. Pistorius widerlegte den Vorwurf, es werde nur Altmetall beschafft, und betonte die Notwendigkeit von Hightech für Kampfpanzer und Künstliche Intelligenz.