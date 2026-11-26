Die Bundeswehr erwägt den Kauf von acht Aegis-Fregatten für bis zu 40 Milliarden Euro. Bundesverteidigungsminister Pistorius prüft die Kosten gegen den NATO-Strategieplan 2035.

Die Bundeswehr plant den Erwerb von acht hochmodernen Fregatten, die mit dem amerikanischen Gefechtsführungssystem Aegis ausgestattet werden sollen. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die strategischen Anforderungen der NATO für das Jahr 2035 zu erfüllen und die Sicherheit der maritimen Versorgungsrouten im Nordatlantik sowie in der Ostsee zu gewährleisten. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius befindet sich derzeit in einer intensiven Prüfphase, bevor er eine verbindliche Zusage für diese Beschaffung gibt.

Strategische Notwendigkeit und Technische Ausstattung

Das Zielbild der Marine für 2035 definiert klar die erforderlichen Fähigkeiten im maritimen Operationsraum. Der Kampf gegen Ziele über Wasser und in der Luft ist laut strategischen Vorgaben eine notwendige Voraussetzung, um einem Gegner die Nutzung bestimmter Seeregionen zu verwehren. Diese Fähigkeit ist für die Aufrechterhaltung der Nachschubwege von Kanada und den Vereinigten Staaten nach Europa von entscheidender Bedeutung. Die ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) wäre gemeinsam mit Rheinmetall der gewünschte Bauherr für diese Schiffe. Ausgestattet mit Aegis hätten sie die Kapazität, ballistische Raketen abzuwehren, eine Fähigkeit, die die Bundeswehr an Land bereits mit dem israelischen Arrow-System besitzt.

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Die Marine argumentiert, dass der Kauf von insgesamt acht dieser Schiffe notwendig ist, um die geforderte strategische Handlungsfähigkeit wirklich umsetzen zu können. Der Anschaffungsprozess wurde vor knapp zwei Jahren eingeleitet und der notwendige Antrag bei den USA gestellt. Die US-Unternehmen Lockheed Martin und Raytheon Technologies sollen das Aegis Integrated Combat System sowie Radare, Navigationsanlagen und Kommunikationssysteme liefern. Diese technische Integration soll sicherstellen, dass die deutschen Schiffe nahtlos in die Verbundstrukturen der Alliierten eingebunden werden können.

Haushaltsrisiken und Kostenstruktur des Projekts

Ein zentrales Thema der aktuellen Debatte sind die enormen finanziellen Implikationen dieses Rüstungsvorhabens. Die Preisgarantie von 1,5 Milliarden Euro für das Kampfsystem gilt nur bis April. Dies stellt jedoch nur einen Bruchteil der erwarteten Gesamtkosten dar, da diese Summe lediglich für die Bewaffnung und Elektronik gilt. Hinzu kommen die massiven Baukosten für die riesigen Kriegsschiffe selbst, die aufgrund ihrer Länge von knapp 200 Metern eigentlich als Kreuzer klassifiziert wären.

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Jedes einzelne dieser Schiffe könnte bis zu fünf Milliarden Euro kosten. Bei einer Bestellung von acht Einheiten summieren sich die Ausgaben damit auf bis zu 40 Milliarden Euro. Diese Summe übertrifft bei Weitem andere große Beschaffungen der jüngeren Vergangenheit. Die neue F-35-Flotte der Luftwaffe wurde beispielsweise für nur zehn Milliarden Euro bestellt. Das Programm zur Entwicklung der F-35 für Deutschland, Frankreich und Spanien sollte insgesamt 100 Milliarden Euro kosten. Die Fregatten F127 wären daher allemal die größte Einzelbeschaffung in der Geschichte der Bundeswehr.

Kritik aus dem Parlament und Koalitionäre Einigung

Innerhalb der Koalition gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der finanziellen Tragbarkeit. Andreas Schwarz, Verteidigungshaushaltsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, weist darauf hin, dass die 40 Milliarden Euro nur die Anschaffungskosten darstellen. Zur Inflation kämen noch erhebliche Kosten für Personal, Ausbildung und den laufenden Betrieb hinzu. Schwarz lobt zwar, dass Minister Pistorius die Entscheidung nicht leichtfertig trifft, fordert aber mehr Transparenz bezüglich der langfristigen Bindungen.

Pistorius wurde im Hintergrund einer internen Sitzung reportedly als Kritiker der reinen Kostenstruktur zitiert, indem er die Schiffe als teure Ballermänner bezeichnete. Dennoch sieht sich die Unionsfraktion unter ihrem Berichterstatter Bastian Ernst mit begrenzten Optionen konfrontiert. Ernst betont, dass es keine echte Alternative zum erprobten Aegis-System gibt und eine europäische Eigenentwicklung zu lange dauern würde. Er argumentiert, dass man den Preis für die transatlantische Nachschubsicherung bezahlen müsse, wenn man diese Fähigkeit erhalten wolle.

Zukunftsprognosen und Diplomatischer Druck

Am Horizont der Entscheidungsfindung steht auch die politische Landschaft. Die Entscheidung naht in einer Woche, in der ein Rekordverteidigungsetat beschlossen werden soll. Wirtschaftsweisen haben jüngst empfohlen, den Neuverschuldungsanteil an den Verteidigungsausgaben wieder zu senken, was den Spielraum für solche Mega-Projekte weiter einschränkt. Schwarz besteht darauf, dass das Parlament vor einer Zustimmung wissen muss, was die Verbündeten beisteuern und mit welchen langfristigen Kosten zu rechnen ist.

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Als Kompromissvorschlag wird ein gemeinsamer Unterhalt der Schiffe in der NATO diskutiert. Dieser Ansatz könnte die dauerhaften Betriebskosten senken und wäre auch für Ernst ein überlegenswerter Schritt. Entsprechende diplomatische Initiativen müssten jedoch von Bundesverteidigungsminister Pistorius oder Bundeskanzler Friedrich Merz schnell angestoßen werden. Die Zeit für die finale Zusage zur Aegis-Fregatte ist knapp, während die strategischen Notwendigkeiten für die Verteidigung Europas drängend bleiben.