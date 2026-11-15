Die Zahl der Soldaten mit PTBS und anderen psychischen Erkrankungen ist bei der Bundeswehr um rund 50 Prozent gestiegen. Hintergründe und Auswirkungen.

Die Zahl der Bundeswehr - Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen und weiteren einsatzbedingten psychischen Erkrankungen ist innerhalb eines Jahres erheblich gestiegen. Nach den vorliegenden Daten des Verteidigungsministerium s hat sich die Dunkelziffer dieser Erkrankungen offenbar entsiegelt, wobei die offiziellen Registrierungszahlen einen starken Aufwärtstrend aufweisen. Peter Zimmermann, der als zuständiger Beamter im Bundesministerium der Verteidigung für die Betreuung traumatisierter Soldaten verantwortlich ist, hat diese alarmierenden Zahlen bekannt gegeben. Die Daten belegen eine signifikante Verschlechterung der psychischen Verfassung innerhalb der Truppe.

Anstieg der PTBS-Fälle um fünfzig Prozent

Die konkreten Zahlen, die das Redaktionsnetzwerk Deutschland auf Basis der Ministeriumsdaten analysiert hat, zeigen ein klares Bild der Lage. Im Jahr 2024 wurden noch 186 Fälle einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Angehörigen der Streitkräfte registriert. Ein Jahr später, im Jahr 2025, stieg diese Zahl auf 279 bestätigte Fälle an. Dies entspricht einem Zuwachs von rund fünfzig Prozent innerhalb weniger Monate. Der Experte Peter Zimmermann stellt fest, dass dieser sprunghafte Anstieg keine isolierte Erscheinung ist, sondern Teil eines größeren Trends, der die gesamte Struktur der Bundeswehr betrifft und dringend weitere Maßnahmen erfordert.

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Weitere psychische Erkrankungen nehmen zu

Neben der reinen posttraumatischen Belastungsstörung steigen auch die Zahlen bei anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen deutlich an. Während im Vorjahr noch 112 Fälle weiterer psychischer Erkrankungen im Zusammenhang mit Einsätzen verzeichnet wurden, sind es im Berichtsjahr bereits 159 Fälle. Das entspricht einem Anstieg von etwa vierzig Prozent. Insgesamt erhöhte sich die Gesamtzahl der Betroffenen innerhalb eines Jahres von 298 auf 438 Personen. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung Deutschlands leben etwa 1,5 Prozent der Menschen mit dem Krankheitsbild der PTBS. Bei einer Bevölkerung von rund 84 Millionen Einwohnern entspricht dies ungefähr 1,26 Millionen Menschen, was die Relativität der Zahlen im militärischen Kontext verdeutlicht, aber gleichzeitig die besondere Belastung der Truppe zeigt.

Verbindung zu aktuellen und vergangenen Konflikten

Ein Experte sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der psychischen Erkrankungen und den aktuellen sowie vergangenen Kriegen in der Ukraine und im Iran. Die Einsätze in Kriegsgebieten hinterlassen oft Eindrücke, die kaum zu verarbeiten sind und dazu führen, dass sich bei betroffenen Bundeswehr-Soldaten Symptome verstärken. Besonders betroffen sind laut Peter Zimmermann Soldaten, die früher in Afghanistan, im Kosovo oder in Mali im Einsatz waren. Diese früheren Operationen können latente Traumata aktivieren oder verstärken, wenn neue Einsätze oder aktuelle Entwicklungen im globalen Kontext hinzukommen. Die psychische Belastung ist somit ein kumulativer Effekt, der durch die historische Erfahrung der Bundeswehr mit Konflikten entsteht.

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Angst vor Stigmatisierung hemmt Hilfesuche

Viele Soldaten fürchten berufliche und persönliche Folgen, wenn sie psychisch erkranken. Dabei wirkt sich die Angst vor Stigmatisierung oft negativ auf die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten aus. Die Betroffenen fürchten, von ihren Kameraden nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können oder als Weichei zu gelten. Peter Zimmermann betont, dass diese internalisierten Barrieren den Heilungsprozess erschweren und viele Soldaten länger leiden, als notwendig wäre. Die Sorge vor beruflicher Stigmatisierung ist ein zentrales Problem, das die Kultur der Bundeswehr nachhaltig beeinflusst und die Präventionsarbeit erschwert.

Forderungen nach schnelleren Behandlungsprozessen

Zimmermann fordert, die Wartezeiten für Psychotherapien drastisch zu verkürzen. Aktuell betragen diese vier bis fünf Jahre, was als deutlich zu lang bewertet wird. Die Leute müssen eher kommen, um effektiv behandeln zu können. Der Beamte verlangt, dass nicht nur um aktive Soldaten gekümmert wird, sondern auch um die mehr als 800.000 Veteranen. Bereits heute vermittelt die Bundeswehr jedes Jahr 6000 bis 8000 ambulante Psychotherapien an zivile Therapeuten. Diese Kapazitäten müssen jedoch ausgeweitet und die Zugänge vereinfacht werden, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und langfristige Schäden für die Gesundheitsversorgung der ehemaligen und aktuellen Streitkräfte abzuwenden.