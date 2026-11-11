Bundeswehr-Studie: 38 % der Soldatinnen verbal sexuell belästigt

Eine neue Dunkelfeldstudie zeigt, dass 38 % der Soldatinnen in den letzten 12 Monaten verbal sexuell belästigt wurden. Die Ergebnisse fordern Maßnahmen im deutschen Militär.

Eine neue Dunkelfeldstudie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat aufgedeckt, dass 38 % der Befragten Soldatinnen in den vergangenen zwölf Monaten verbal sexuell belästigt wurden. Im Vergleich dazu wurden und werden laut Daten 16 % der Soldaten verbal misshandelt.

Ausmaß der sexuellen Belästigung im Überblick

Nach der Befragung wurden 72 % der Soldatinnen und 31 % der Soldaten mindestens einmal in ihrer gesamten Dienstzeit verbal sexuell belästigt. Die Differenz zwischen offiziell gemeldeten Fällen und den in der Studie ermittelten Dunkelfeldzahlen beträgt drei- bis sechsfach.

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Zufriedenstellenden Zusagen mangelte es, denn häufig verweigerte Betroffene die Meldung, weil sie kein Aufsehen erregen wollten. Fehlt das Vertrauen im Meldewesen und in die militärischen Strukturen. Weiterhin berichteten 7 % der Soldatinnen und 5 % der Soldaten über visuelle Belästigung, während 9 % der Soldatinnen und 3 % der Soldaten körperlich belästigt wurden. Beide Geschlechter erlitten jeweils 2 % sexueller Gewalt.

Wer ist betroffen, wer ist Täter?

Jüngere Frauen in niedrigen Dienstgraden sowie nichtheterosexuelle Männer sind laut Studie am stärksten von sexuell belästigenden Agenden betroffen. Bei den Tätern liegt ein Weiblichkeitsanteil von weniger als 4 %, sodass überwiegend Männer - fast 96 % - an den Vergehen beteiligt sind.

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Die Dunkelfeldstudie verzeichnet über 8.100 ausgefüllte Fragebögen von rund 45.000 Teilnehmenden. 18 % haben ihre Erfahrungen mitgeteilt. Ergänzend wurden mehr als 60 Einzel- und Gruppeninterviews geführt, um die Sichtweisen weiter zu vertiefen.

Politische Reaktion und weitere Schritte

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellte in einer Pressekonferenz fest: "Die Situationen übersteigen die bekannten Meldezahlen deutlich." Er belastete sich mit der Zusicherung, Null‑Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten einzuführen und kündigte einen Aktionsplan mit 34 Punkten an. Pistorius hob hervor, dass jeder Fall die Würde betroffener Personen verletzt und erklärte die steigende Zahl gemeldeter Fälle als nicht hinnehmbar.

Die Bundeswehr hat das Geschlecht und die Dienstgradsgruppen als Fokus der Studie identifiziert und wird vermehrt Schulungen sowie ein verbessertes Melde- und Beschlagnahmungsverfahren einführen. Die Ergebnisse sollen dem Generalstab für weitere Strategien dienen und künftig dazu beitragen, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu intervenieren. Bundeswehr‑Forscher signalisieren gleichzeitig, dass die Daten repräsentativ seien, um die Wirkung der geplanten Maßnahmen effektiv zu verfolgen.