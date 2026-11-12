Bundeswehr-Studie: Sexuell motivierte Übergriffe auf Soldatinnen bleiben verbreitet

Eine dunkelfeldstudie der Bundeswehr offenbart: Fast drei Viertel der befragten Soldatinnen erlebten Belästigung. Minister Pistorius stellt Maßnahmen vor, um die Sicherheitskultur zu verbessern.

Eine aktuelle Untersuchung zum sexualisierten Fehlverhalten in den Streitkräften zeigt ein deutliches und besorgniserregendes Bild. Die Bundeswehr steht vor der Aufgabe, eine tief verwurzelte Kultur zu ändern, um das Vertrauen und die Sicherheit ihrer Angehörigen zu gewährleisten. Minister Boris Pistorius hat die Ergebnisse dem Bundestag vorgestellt und betonte die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen.

Ergebnisse der Dunkelstudie offenbaren Ausmaß

Die Studie "Sexualisiertes Fehlverhalten in den Streitkräften" liefert konkrete Daten zu diesem langjährigen Problem. Von den knapp 5000 befragten Soldatinnen gaben 72 Prozent an, in ihrer Dienstzeit verbale Belästigung erlebt zu haben. Zudem kannten 23 Prozent Fälle von visuellem Fehlverhalten, etwa das Weitergeben von KI-veränderten Fotos. 39 Prozent wurden bereits mit körperlicher Belästigung konfrontiert, und zehn Prozent berichteten von sexueller Gewalt. In den vergangenen zwölf Monaten lagen die Werte zwar leicht niedriger, blieben aber hoch: 38 Prozent hörten anzügliche Kommentare, sieben Prozent sahen Nacktbilder, neun Prozent erlitten körperliche Übergriffe und zwei Prozent waren von sexueller Gewalt betroffen.

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Meldewesen und Hierarchie als Hürden

Trotz der offensichtlichen Probleme wird ein Großteil der Vorfälle nicht gemeldet. Generalinspekteur Carsten Breuer zeigte sich erschüttert, dass je nach Art des Vorfalls nur zwischen einem Drittel und einem Sechstel der Fälle offiziell zur Anzeige kommt. Dies geschieht trotz einer offiziellen Statistik, die für das vergangene Jahr einen Höchststand von 476 Fällen sexualisierten Fehlverhaltens ausweist. Viele Opfer scheuen die Anzeige aus Sorge vor beruflichen oder persönlichen Nachteilen. Zudem fehlt in Teilen das Vertrauen in das Meldewesen oder die Vorgesetzten. Oft entscheiden sich die Betroffenen bewusst, die Angelegenheit intern oder selbst zu regeln, anstatt den offiziellen Weg zu beschreiten.

Spezifische Risiken in der Marine

Die Studie identifiziert auch spezifische Umgebungen mit erhöhtem Risiko. Auf Booten und Schiffen der Marine finden derartige Vorfälle überproportional häufig statt. Wie Minister Pistorius erklärte, liegt dies an den engen räumlichen Verhältnissen und der langen gemeinsamen Zeit, die den Zusammenhalt auf engstem Raum über längere Zeiträume belastet. Historisch war das Thema bereits präsent, wie der Jahresbericht der damaligen Wehrbeauftragten Eva Högl aus 2021 zeigt. Dort wurde ein Vorfall geschildert, bei dem ein Kamerad eine Soldatin an der Schießbahn körperlich belästigte und sie über soziale Medien anzüglich kontaktierte. Solche Fälle verdeutlichen, dass es sich nicht um ein modernes Phänomen handelt, sondern um eine strukturelle Herausforderung.

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Aktionsplan und neue Beratungsstrukturen

Als Reaktion auf die Studie wurde ein Aktionsplan mit 34 Einzelmaßnahmen beschlossen. Ein zentrales Element ist die Einrichtung der neuen Beratungsstelle "Help" am Zentrum Innere Führung. Seit Anfang des Monats können sich Soldatinnen, aber auch Bewerberinnen, außerhalb des regulären Meldeweges an diese Stelle wenden. Aktuell ist sie täglich von 8 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar. Pistorius kündigte an, dass bald rund um die Uhr ein Ansprechpartner verfügbar sein wird, um die Erreichbarkeit weiter zu verbessern.

Kulturwandel durch Ausbildung und Disziplinarrecht

Neben der besseren Erreichbarkeit von Beratungsstellen soll ein umfassender Kulturwandel in der Ausbildung verankert werden. Innerhalb der nächsten drei Monate sollen die Lehrpläne für die soldatische Ausbildung entsprechend angepasst werden. Für die Karrierecenter und Bewerbergespräche ist diese Anpassung bereits umgesetzt. Zudem wird die Wehrdisziplinarordnung überarbeitet, damit Betroffene nach einem Vorfall mehr Auskünfte zu ihrem Fall erhalten. Die Fortbildung im Umgang mit sexualisiertem Fehlverhalten wird zudem ab dem nächsten Bewertungszyklus bei Beförderungen eine große Rolle spielen.