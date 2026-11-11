Bundeswehr Studie: Sexuelle Belästigung bei Soldatinnen weit verbreitet

Eine anonyme Umfrage der Bundeswehr zeigt erschreckende Zahlen zu sexueller Belästigung. Verteidigungsminister Boris Pistorius stellt die Ergebnisse vor und kündigt strenge Maßnahmen an.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am Mittwoch im Deutschen Bundestag vor dem Verteidigungsausschuss die drastischen Ergebnisse einer anonymen Dunkelfeldstudie zur sexuellen Belästigung in der Bundeswehr vorgestellt. Die Daten, die auch nicht gemeldete Vorfälle erfassen, zeigen ein Ausmaß an Fehlverhalten, das weit über den bisherigen Erwartungen lag. Pistorius wird die Erkenntnisse anschließend der Öffentlichkeit zugänglich machen, um Transparenz zu schaffen und Vertrauen zurückzugewinnen.

Ergebnisse der anonymen Umfrage

In der Untersuchung beteiligten sich mehr als 4000 Soldatinnen, die vom Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften kontaktiert wurden. Von insgesamt 25.000 angeschriebenen aktiven oder ehemaligen Angehörigen nahmen etwas mehr als 17 Prozent an der Online-Studie teil. Das Ergebnis ist eindeutig: Deutlich mehr als 60 Prozent der Teilnehmerinnen gaben an, während ihres Dienstes sexuell belästigt worden zu sein. Diese hohe Quote lässt keine Zweifel daran, dass es sich nicht um vereinzelte Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem innerhalb der Truppe.

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Unter den berichteten Formen der Belästigung liegt ein spezifischer Aspekt besonders schwer im Gewicht. Fünfzehn Prozent der befragten Frauen beschrieben Vorfälle, bei denen sie mit Bildern belästigt wurden. Diese Aufnahmen waren entweder gegen ihren Willen gemacht worden oder durch künstliche Intelligenz manipuliert worden. Solche digitalen Übergriffe stellen eine neue Dimension der Belästigung dar, die spezifische rechtliche und technische Herausforderungen mit sich bringt.

Vertrauensverlust und Meldehemmungen

Neben der reinen Häufigkeit der Vorfälle offenbart die Studie eine tiefe Krise des Vertrauens zwischen den betroffenen Soldatinnen und ihrer Führungsebene. Gut ein Drittel der Befragten gab an, dass sie Vorfälle nicht gemeldet haben oder dies aus Angst vor Konsequenzen nicht tun würden. Der Hauptgrund dafür ist laut den Ergebnissen das fehlende Vertrauen in die vorgesetzten Offiziere und Dienstvorgesetzten. Viele Frauen fühlen sich nicht ausreichend geschützt oder sehen keine Aussicht auf Gerechtigkeit, wenn sie einen Vorfall anzeigen.

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Eva Högl, die frühere Wehrbeauftragte, hatte diese Studie ursprünglich durchgesetzt, um genau diese Dunkelziffern sichtbar zu machen. Die Tatsache, dass so viele Frauen ihre Dienste verletzt sehen, während sie ihrem Land dienen, wird als bittere Realität bezeichnet. Minister Pistorius zeigte sich nach ersten Einblicken in die Details frustriert, wie Berichte nahelegen, doch er verweigerte sich nicht der Konfrontation mit der Wahrheit.

Aktionsplan und Null-Toleranz-Strategie

Um gegen die identifizierten Missstände vorzugehen, hat Pistorius einen umfassenden Aktionsplan entwickelt, der auf Null Toleranz setzt. Ein zentraler Bestandteil dieses Plans ist die Integration des Umgangs mit Verdachtsfällen in die Beurteilungen der Vorgesetzten. Wer nicht angemessen reagiert, muss mit negativen Folgen für seine Karriere rechnen. Zudem wird Sensibilisierung zukünftig ein fester Pflichtbestandteil in der Ausbildung sein, beginnend beim Wehrdienstleistenden bis hin zum höheren Offiziersrang.

Weiterhin prüft das Verteidigungsministerium Möglichkeiten, wie Vorfälle noch sicherer und anonymer gemeldet werden können. Seit Ende Oktober steht hierfür bereits die Hotline HELP unter der Verantwortung von Generalinspekteur Carsten Breuer bereit. Pistorius plant zudem, die Studie regelmäßig wiederholen zu lassen, um den Erfolg der Maßnahmen messbar zu machen und die Zahlen ungeschminkt auf den Tisch zu legen.

Auswirkungen auf Rekrutierung und Image

Die aktuellen Zahlen sind besonders schädlich für die aktuelle Personalpolitik der Bundeswehr, da das Heer dringend junge Menschen für den Dienst sucht. Eine Truppe mit einem sauberen Ruf und selbstverständlichem Respekt ist essenziell, um qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber anzuziehen. Die Offenlegung dieser Probleme ist ein notwendiger Schritt, um die Reputation der Institution zu sanieren. Nur durch konsequentes Handeln kann das Vertrauen der Bevölkerung und der eigenen Belegschaft langfristig wiederhergestellt werden.