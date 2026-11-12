Bundeswehr Studie: Sexuelle Belästigung und Gewalt weit verbreitet

Eine Dunkelfeldstudie der Bundeswehr deckt massive sexuelle Belästigung und Gewalt auf. 75 Prozent der Soldatinnen berichten von Vorfällen. Verteidigungsminister Boris Pistorius reagiert mit einem strengen Aktionsplan zur Bekämpfung dieses Problems.

Eine am Mittwoch, dem 11. November, veröffentlichte Dunkelfeldstudie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat ein erschreckendes Ausmaß an sexuellem Fehlverhalten innerhalb der Streitkräfte zutage gefördert. Die Forschungsergebnisse belegen, dass sexualisierte Gewalt und Belästigung deutlich weiter verbreitet sind als bisher angenommen, wobei weibliche Soldatinnen überproportional betroffen sind. Diese Datenlage hat erhebliche politische und institutionelle Reaktionen ausgelöst, da sie ein strukturelles Problem in der Armee offenbart, das jahrelang im Verborgenen geblieben sein könnte.

Umfang der Belästigung und Gewalttaten

Die zentrale Erkenntnis der Studie liegt in den erschütternden Statistiken, die auf einer großen Datenerhebung basieren. Demnach wurden 75 Prozent der befragten Soldatinnen und 35 Prozent der männlichen Soldaten während ihrer Dienstzeit bereits einmal sexuell belästigt. Diese Zahlen stammen aus der Auswertung von über 8.100 Fragebögen, die von rund 18 Prozent der angeschriebenen 45.000 Soldatinnen und Soldaten bis Ende August zurückgesendet wurden. Zusätzlich flossen 60 Einzel- und Gruppeninterviews in die repräsentative Bewertung der Befragungsdaten ein, was die Aussagekraft der Ergebnisse signifikant erhöht.

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Die Art der Belästigung variiert dabei stark, wobei verbale Übergriffe am häufigsten auftreten. 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten gaben an, bereits anzügliche Sprüche oder Kommentare erlebt zu haben. In den zwölf Monaten unmittelbar vor der Befragung waren sogar noch 38 Prozent der Frauen und 16 Prozent der Männer von verbalen sexuellen Belästigungen betroffen. Visuelle Belästigungen, wie das Zeigen oder Zusenden pornografischer Bilder, berichteten sieben Prozent der Soldatinnen und fünf Prozent der Soldaten. Körperliche Belästigungen erlebten neun Prozent der Frauen und drei Prozent der Männer, während zwei Prozent beider Geschlechter direkte sexualisierte Gewalt erfuhren.

Fallgeschichte von Nora und institutionelle Hürden

Die statistischen Daten werden durch persönliche Schicksale wie das von Nora veranschaulicht, die während eines Abends mit Bundeswehr-Kameraden Opfer einer Vergewaltigung wurde. Der Vorfall ereignete sich 2016 nach einem Offizierslehrgang in Dresden, bei dem Nora mit zwei Kameraden ausgegangen war. Sie erinnert sich nur bruchstückhaft an den Abend, da ihr wohl etwas ins Glas gemischt wurde. Ihr letztes bewusstes Erinnern ist der Moment, in dem sie nackt im Bett lag und wahrgenommen hat, dass jemand über ihr war. Kurz darauf stellte sie fest, dass sie schwanger war und entschied sich für eine Abtreibung, die sie in jenem Moment als die einzig mögliche, aber nicht als die richtige Entscheidung bezeichnet.

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Nora berichtet, dass sie nach der Tat innerhalb der Bundeswehr versucht hat, den Vorfall anzusprechen. Dabei erhielt sie das Signal, sie sei eine Art Nestbeschmutzer. Dieses Gefühl der Isolation und des Vertrauensbruchs teilt sie mit anderen Betroffenen. Die Studie bestätigt, dass nur sehr wenige Fälle gemeldet werden: Nur rund jede fünfte verbale und jede sechste visuelle Belästigung wird offiziell zur Anzeige gebracht. Die Täter sind zu mindestens 96 Prozent Männer, was auf ein geschlechtsspezifisches Machtgefälle in der hierarchischen Struktur hindeutet. Besonders gefährdet sind laut Untersuchung jüngere Frauen in unteren Dienstgraden sowie nicht-heterosexuelle Männer.

Politische Reaktionen und Verteidigungsminister Pistorius

Die Veröffentlichung der Studie hat beim Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD große Besorgnis ausgelöst. Nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags betonte Pistorius, dass die Ergebnisse nicht hinnehmbar seien. Er forderte eine strikte Haltung und erklärte, es gebe null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Seine Reaktion war schnell und konkret, um dem Strukturwandel in der Armee gerecht zu werden und das Vertrauen der Bevölkerung sowie der eigenen Angehörigen zurückzugewinnen. Pistorius kündigte ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter und eine umfassende Sensibilisierung des Personals an.

Aktionsplan und konkrete Maßnahmen zur Prävention

Zur Bekämpfung des Problems hat das Verteidigungsministerium einen umfassenden Aktionsplan mit 34 Einzelmaßnahmen vorgelegt. Ein zentrales Element dieses Plans ist die Beratungsstelle Help, die bereits Anfang November eingerichtet wurde. Pistorius betonte, dass diese Stelle außerhalb der truppendienstlichen Hierarchie angesiedelt ist, damit sich Betroffene vertraulich und ohne Angst vor Karrierenachteilen melden können. Dieser Schritt soll die Hemmschwelle senken, die bisher viele Soldatinnen und Soldaten davon abgehalten hat, Missstände anzuprangern. Die Einrichtung dieser unabhängigen Anlaufstelle ist ein wichtiger erster Schritt, um die Stigmatisierung von Opfern zu durchbrechen.

Neben der Beratungsstelle sollen weitere strukturelle Änderungen implementiert werden. So ist die Schaffung einer speziellen Ermittlungsgruppe geplant, die sich ausschließlich mit diesen delikten auseinandersetzt. Dies soll die Professionalität bei der Aufklärung erhöhen und sicherstellen, dass keine Vorfälle intern abgewürgt werden. Darüber hinaus wird die Ausbildung und Weiterbildung im Bundeswehrdienst stärker auf das Thema sexualisierte Belästigung und Gewalt ausgeweitet. Ziel ist es, ein neues Bewusstsein für Respekt und Grenzen in den Reihen zu schaffen und die Kultur der Armee nachhaltig zu verändern, um künftige Vorfälle wie den von Nora zu verhindern.