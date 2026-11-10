Bundeswehr verbannt chinesische Kleindrohnen und Autos aus Sicherheitsbereichen

Die Bundeswehr verbannt Kleindrohnen chinesischer Hersteller aus Kasernen und von Übungsplätzen aus Sorge vor chinesischer Spionage.

Die Bundeswehr zieht Konsequenzen aus der wachsenden Sorge vor chinesischer Überwachung. Nach den vorliegenden Informationen dürfen Kleindrohnen chinesischer Hersteller künftig nicht mehr in Kasernen und auf Übungsplätzen eingesetzt werden. Das Verteidigungsministerium hat die Entscheidung bestätigt.

Die Regelung betrifft nicht nur Fluggeräte. Auch bestimmte Autos chinesischer Hersteller dürfen laut Bericht nicht mehr in militärische Sicherheitsbereiche fahren. Damit schließt die Bundeswehr sowohl bestimmte Technik am Boden als auch in der Luft von ihren Standorten aus.

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Warum Kleindrohnen von DJI aus dem Betrieb genommen werden

Die Bundeswehr nimmt Kleindrohnen chinesischer Hersteller aus dem Betrieb, weil Technik dieser Herkunft im Verdacht steht, sensible Informationen zu sammeln. Betroffen sind laut Bericht Modelle des chinesischen Herstellers DJI, die Kommandeure für Ausbildungszwecke anschaffen durften.

Die Befürchtung lautet, dass chinesische Technik Daten über deutsche Militärstandorte, Übungen und Waffensysteme sammeln und an Geheimdienste in Peking weiterleiten könnte. Aus diesem Grund reicht es nicht aus, ein einzelnes Gerät auszutauschen, da der Verdacht die gesamte Gerätekategorie betrifft.

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Die Modelle standen bisher sogar auf einer offiziellen Liste zugelassener Systeme. Das zeigt, dass die Anschaffung nicht unautorisiert erfolgte, sondern im bestehenden Verfahren vorgesehen war. Die Bundeswehr zieht daraus nun die Konsequenz, die Zulassung praktisch zurückzunehmen.

Nach Schätzungen von Insidern wurden bundesweit mehrere Tausend solcher Drohnen gekauft. Eine zentrale Übersicht über die Anschaffungen gab es offenbar nicht. Diese fehlende Übersicht erschwert es, den genauen Bestand an betroffenen Geräten festzustellen.

Spionageverdacht des MAD bei Bundeswehr-Drohnen

Der Militärische Abschirmdienst soll bei Untersuchungen von Bundeswehr-Drohnen forensische Spuren für eine mögliche Ausleitung von Daten gefunden haben. Diesen Befund berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen Insider.

Das Verteidigungsministerium äußerte sich zu diesen Vorwürfen nicht konkret. Ob tatsächlich sensible Informationen an chinesische Stellen gelangten, ist bislang nicht belegt. Die Berichte bleiben somit ein Verdacht, der noch nicht durch eine offizielle Feststellung bestätigt ist.

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Der Fall zeigt, wie eng technische Ausstattung und militärische Sicherheit inzwischen verbunden sind. Geräte, die für die Ausbildung gedacht sind, können nach diesem Verdacht zu einem Risiko für Informationen über Standorte und Waffensysteme werden.

Autos chinesischer Marken müssen außerhalb der Kasernen parken

Fahrzeuge bestimmter chinesischer Marken dürfen laut Bericht nicht mehr in militärische Sicherheitsbereiche fahren. Betroffen sind demnach unter anderem Modelle von BYD, Geely und NIO.

Soldaten, die solche Fahrzeuge besitzen, müssen künftig außerhalb der betroffenen Kasernen parken. Für Angehörige der Bundeswehr bedeutet die Regelung damit eine unmittelbare Änderung im Alltag am Standort, weil das eigene Auto nicht mehr auf dem Gelände abgestellt werden kann.

Die Liste der betroffenen Modelle ist laut Bericht nicht abschließend, da die Formulierung unter anderem verwendet wird. Weitere Details zu Zeitplänen oder Ausnahmen liegen nicht vor, sodass die künftige Umsetzung im Einzelfall offen bleibt.