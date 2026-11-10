Bundeswehr verbannt chinesische Kleindrohnen und Autos von Kasernengeländen

Die Bundeswehr setzt chinesische Kleindrohnen wie von DJI nicht mehr ein und verbietet chinesische Autos auf Kasernengelände. Als Grund nennt der Bericht erhebliche Sicherheitsbedenken.

Die Bundeswehr verbannt laut einem Pressebericht wegen akuter Sicherheitsbedenken ab sofort alle chinesischen Kleindrohnen aus ihren Kasernen und von ihren Übungsplätzen. Die Informationen stammen aus einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, dessen Angaben die Truppe bislang nicht im Detail öffentlich bestätigt hat.

Nach Darstellung des Magazins betrifft die Maßnahme nicht nur Drohnen, sondern auch Fahrzeuge. Die Bundeswehr hat demnach zusätzlich weitgehende Verbote für die Einfahrt chinesischer Autos auf die Gelände von Kasernen und anderen Liegenschaften verhängt.

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Chinesische Kleindrohnen werden aus dem Betrieb genommen

Die Bundeswehr stoppt den Einsatz chinesischer Kleindrohnen, weil die Truppe ein Risiko für sensible Informationen sieht. Laut Der Spiegel wurde in den vergangenen Wochen für die gesamte Bundeswehr angeordnet, dass bereits angeschaffte handelsübliche Drohnen großer chinesischer Hersteller wie DJI nicht mehr eingesetzt werden sollen.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärte, dass künftig keine chinesischen Modelle mehr eingesetzt und vorhandene Systeme durch nationale oder europäische Produkte ersetzt werden sollen. Der Bericht beschreibt damit eine klare Abkehr von Geräten aus China.

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Nach den Angaben des Magazins konnten lokale Kommandeure die chinesischen Kleindrohnen in den vergangenen Jahren ohne großen Bürokratieaufwand einkaufen. Diese Beschaffungswege sind nun Teil der Prüfung, und die betroffenen Geräte werden derzeit so schnell wie möglich aus dem Betrieb genommen.

Verbot chinesischer Autos auf Kasernengelände

Die Bundeswehr untersagt chinesische Autos auf den Geländen ihrer Kasernen und anderen Liegenschaften. Nach Angaben von Der Spiegel kursieren in der Truppe konkrete Listen mit Fahrzeugmarken und Modellen, die nicht mehr in die als Sicherheitsbereiche klassifizierten Liegenschaften dürfen.

Soldaten, die ein solches Fahrzeug besitzen, müssen laut Bericht nun außerhalb der Kasernen parken und den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen. Die Regel betrifft damit den privaten Alltag der Angehörigen der Truppe unmittelbar.

Sicherheitsbedenken wegen Daten und Sensoren

Der zentrale Grund für beide Maßnahmen ist nach Darstellung des Berichts die Sorge vor Datenabfluss. Bei den Drohnen wird befürchtet, dass sie sensible Daten über Übungen, Bilder der Kasernen und Übungsplätze oder gar Informationen über deutsche Waffensysteme erfassen könnten.

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Bei den Autos richtet sich die Befürchtung auf die verbauten Sensoren und Kameras. Diese könnten sensible Daten aufzeichnen und an chinesische Sicherheitsbehörden weiterleiten, so die im Bericht geschilderte Sorge der Verantwortlichen.

Für Soldaten bedeutet die Neuregelung vor allem organisatorische Anpassungen im Dienstalltag. Ob und in welchem Umfang weitere Schritte folgen, geht aus den bisher vorliegenden Angaben nicht hervor.