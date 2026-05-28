Bundesweit erste batteriebetriebene Gefangenentransporter in Bremen

Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling hat die ersten batteriebetriebenen Gefangenentransporter vorgestellt. Die Busse sollen umweltfreundlich von A nach B bringen und sollen auch in der Öffentlichkeit für Elektromobilität werben.

Wenn schon einfahren, dann wenigstens elektrisch. In Bremen rollen die bundesweit ersten rein batteriebetriebenen Gefangenentransporter und bringen Knackis umweltfreundlich von A nach B. Laut Justiz senatorin Claudia Schilling sollen durch die beiden Busse pro Jahr 36 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Das Design der Busse sei eine sehr moderne Interpretation der Grünen Minna, sie sollen auch in der Öffentlichkeit für Elektromobilität werben. Bremens Gefängnis-Chef Hans-Jürgen Erdtmann: Für den Justizvollzug ist es wichtig, dass die neuen Transporter eine möglichst hohe Reichweite haben und auch auf längeren Wegen keine Ladevorgänge nötig sind, die Möglichkeiten zur Gefangenbefreiung oder -entweichung bieten könnten. Die Sicherheit der Mitarbeiter und Gefangenen werde selbstverständlich auch elektrisch betrieben jederzeit gewährleistet.

Die 16-Tonner sind von Renault, die Innenausbauten von einer Essener Spezialfirma. In vier Einzel-, fünf Zweier- und einer Viererkabine können bis zu 18 Gefangene transportiert werden. In allen Kabinen Video-Überwachung und Sprechverbindung zu den Wärtern. Auf Dauer soll sich das auch trotz hoher Anschaffungskosten von gut 1,4 Millionen Euro rechnen, der Strom für die E-Lkw stammt von der Solaranlage auf dem JVA-Dach.

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