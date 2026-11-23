An zahlreichen Schulen bundesweit gibt es aktuell Bombendrohungen.

Entsprechende E-Mails seien zum Beispiel am Morgen unter anderem in Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz in Thüringen eingegangen, teilte etwa die Landespolizeidirektion in Erfurt mit.

Auch andere Bundesländer seien betroffen, hieß es. Die Polizei in Thüringen geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Drohungen ernst gemeint sind. Den Schulen werde empfohlen, die Einrichtungen nicht zu räumen und den Schulbetrieb normal fortzusetzen. Zu den Verfassern der Schreiben lägen keine Erkenntnisse vor.

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Auch in Niedersachsen gibt es Bombendrohungen gegen mehrere Schulen. Das bestätigten das Innenministerium und das Kultusministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Zum Inhalt der Drohungen und zum Ausmaß, wie viele Schulen davon betroffen sind, machten die Ministerien zunächst keine Angaben. Generell seien die Schulen angehalten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und Anzeige zu stellen, wenn eine Drohung eingehe, sagte eine Sprecherin des Landeskultusministeriums.