Bundesweite Handyblitzer: Das Bundesverkehrsministerium prüft neue Regeln

Das Bundesverkehrsministerium prüft bundesweite Regelungen für Handyblitzer. Länder fordern Einheitlichkeit. ADAC warnt vor tödlicher Gefahr durch Smartphone-Nutzung am Steuer.

Das Bundesverkehrsministerium signalisiert eine klare Wende in der Verkehrspolitik. Es steht der Schaffung einer bundesgesetzlichen Regelung im Straßenverkehrsgesetz offen gegenüber, um der massiven Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer entgegenzuwirken. Bisher werden diese Verstöße zwar geahndet, doch die Rechtslage ist aufgrund fehlender einheitlicher Vorgaben für die technischen Überwachungsanlagen oft lückenhaft.

Die Technik der KI-Überwachung

Zur Umsetzung dieser Strategie kommt hochauflösende Kamerasysteme zum Einsatz, die den Verkehr aus erhöhter Position von vorn aufnehmen. Oft werden diese Geräte auf Brücken über der Fahrbahn positioniert, um einen optimalen Blickwinkel zu gewährleisten. Die Kameras sind mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, die den Fahrer am Steuer auf typische Handhaltungen oder einen Gegenstand in der Hand prüft.

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Erkennt die KI den Verdacht auf eine illegale Smartphone-Nutzung, schießt sie im Ernstfall ein Foto als Beweis. Diese Technologie ermöglicht es den Behörden, die Nutzung des Geräts objektiv nachzuweisen, ohne dass ein Beamter persönlich anwesend sein muss. Die automatische Auswertung steigert die Effizienz der Verkehrsüberwachung erheblich.

Die Position der Bundesländer und Rechtsunsicherheit

Die Bundesländer wollen in Zukunft verstärkt auf solche Handyblitzer setzen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Allerdings fehlt es dafür in den meisten Bundesländern noch an entsprechenden rechtlichen Grundlagen. Dies führt zu einer zersplitterten Rechtslage, die von den Ländern kritisiert wird. Rheinland-Pfalz nutzt die Technologie bereits erfolgreich in einem Pilotprojekt und hat die nötige Rechtsgrundlage im Polizeigesetz geschaffen.

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Auch Sachsen-Anhalt und Hessen verfügen über polizeigesetzliche Regelungen, die sich jedoch in den Details voneinander unterscheiden. Die unterschiedlichen Ansätze in den einzelnen Bundesländern führen zu Rechtsunsicherheit. Die Länder fordern daher klare, einheitliche Vorgaben vom Bund, um eine kohärente Rechtsgrundlage für den Einsatz der KI-Kameras zu gewährleisten.

Konsequenzen und statistische Einordnung

Die rechtlichen und sozialen Folgen eines Verstoßes gegen das Handyverbot am Steuer sind gravierend. Jährlich werden in Deutschland rund 400.000 Handyverstöße registriert. Der Autoklub ADAC geht jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer dieser Verstöße weit höher liegt. Für jeden erwiesenen Verstoß droht dem Fahrer ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Wer den Verstoß begeht und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, muss mit schärferen Sanktionen rechnen. In diesem schwerwiegenden Fall wird das Bußgeld auf 150 Euro erhöht, der Fahrer erhält zwei Punkte in Flensburg und muss ein Fahrverbot von einem Monat in Kauf nehmen. Diese Strafen sollen abschreckend wirken, doch die Gefahr für die Sicherheit bleibt bestehen.

Die Gefahr durch Blindflug am Steuer

Die physikalische Gefahr durch die Ablenkung durch ein Handy ist nicht zu unterschätzen. Laut Angaben des ADAC führt das Lesen einer Nachricht für zwei Sekunden während der Fahrt mit 50 km/h zu rund 30 Metern Blindflug. Der Fahrer hat in dieser Zeit die Kontrolle über das Fahrzeug effektiv verloren, ohne dass er es bemerkt.

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Bei höheren Geschwindigkeiten wird die Situation noch kritischer. Wer mit 140 km/h auf der Autobahn unterwegs ist und den Blick für fünf Sekunden von der Straße abwendet, legt fast 200 Meter blind zurück. Diese Distanz reicht oft aus, um einen schweren Unfall zu verursachen. Die Kombination aus technischer Überwachung und scharfen Strafen soll dieses Risiko langfristig senken.