Bundesweite Plakatkampagne stellt die Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU vor

Ab morgen werden die fünf Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU auf Plakaten in ganz Deutschland sichtbar. Die Frauen überzeugen mit ihren Projekten für mehr Teilhabe, Solidarität und Nachhaltigkeit.

Ab morgen, dem 9. Juni, startet eine bundesweite Plakatkampagne , die die fünf diesjährigen Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU präsentiert. Die Initiative des gemeinnützigen Vereins "GOLDENE BILD der FRAU hilft e.

V." ehrt seit 2006 Frauen, die mit ihren Projekten gesellschaftliche Probleme anpacken und sich für Zusammenhalt, soziale Teilhabe, Vielfalt und Toleranz einsetzen. Die Kampagne wird an Bushaltestellen, in Fußgängerzonen und auf großen Digitalboards zu sehen sein. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind Rita Ebel aus Hanau, Charlotte Arnold aus Frankfurt am Main, Jermabelle Westner aus München, Juliane Kronen aus Köln sowie eine weitere Preisträgerin, die im November offiziell ausgezeichnet wird.

Jede der Frauen hat ein beeindruckendes Projekt ins Leben gerufen, das konkret Lebensumstände verbessert und oft eine Kettenreaktion der Solidarität auslöst. Rita Ebel, selbst im Rollstuhl, baut seit 2019 Lego-Rampen, um Barrieren für Rollstuhlfahrende zu beseitigen. Mittlerweile existieren über 150 ihrer bunten Auffahrhilfen weltweit, und ihre Bauanleitung wurde bereits tausendfach heruntergeladen und in neun Sprachen übersetzt. Ihr Verein "Lego-Oma" sensibilisiert zudem für die unsichtbaren Barrieren in den Köpfen der Menschen.

Charlotte Arnold gründete nach ihrer eigenen Brustkrebsdiagnose während der Schwangerschaft den Verein "Pro Mater Sano e. V.", der krebserkranke Schwangere und Mütter mit Kindern bis sieben Jahre begleitet. Das Team hilft bei Behördenwegen, vermittelt psychologische Unterstützung und stellt Hilfspakete zusammen, umsystembedingte Lücken zu schließen. Jermabelle Westner, selbst in den Slums von Manila aufgewachsen und später adoptiert, setzt sich mit ihrem Verein "Matulong-hilfreich e.

V." für Kinder in den Armutsvierteln der philippinischen Hauptstadt ein. Bisher ermöglichte sie über 300 Kindern den Schulbesuch und unterstützt Bauernfamilien dabei, nachhaltige Einkommensquellen zu schaffen, um Landflucht zu verhindern. Juliane Kronen, promovierte Unternehmensberaterin, hat mit "innatura" eine Plattform geschaffen, die überschüssige, neuwertige Waren an soziale Einrichtungen vermittelt. In einem Lager in Köln werden Produkte von über 300 Firmen gesammelt - von Hygieneartikeln bis Schulmaterialien - und gegen eine geringe Gebühr an gemeinnützige Organisationen abgegeben.

Dadurch werden jährlich Tonnen von fabrikneuen Waren, die sonst vernichtet würden, einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Diese Frauen zeigen, wie individuelle Initiative zu strukturellen Veränderungen führen kann. Ihre Projekte sind lebendige Beispiele dafür, dass Probleme nicht nur identifiziert, sondern mit Kreativität, Ausdauer und Gemeinschaftssinn angegangen werden. Die GOLDENE BILD der FRAU hebt solche Engagement hervor, um Nachahmung zu fördern und eine breitere gesellschaftliche Debatte über Solidarität und Teilhabe anzustoßen.

Die Plakatkampagne soll die Preisträgerinnen einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und ihre Botschaften sichtbar machen. Im November werden sie dann in einer feierlichen Preisverleihung für ihr Wirken gewürdigt. Weitere Informationen zu allen Projekten finden sich online über die angegebenen Websites und Social-Media-Kanäle





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