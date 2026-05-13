Negotiationsverウェア im deutschen Handel eskaliert, nachdem Verdi Warnstreiks für morgen aufgerufen hat. Arbeitgeber und Gewerkschaft sprechen stark divergierende Positionen. Der Handelsverband Deutschland warnt vor zu hohen Erwartungen angesichts der angespannten Wirtschaftslage und der inflationsgeschwärigen Wirtschaftslage.

"Jetzt eskaliert der Tarifstreit im deutschen Handel: In den laufenden Verhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Warnstreik s aufgerufen. Bereits am Freitag sollen zahlreiche Betriebe in ganz Deutschland stillstehen.

Besonders in Frankfurt/Main, Hamburg, Stuttgart und Dortmund sind große Streikkundgebungen geplant – mit spürbaren Auswirkungen für Kunden und Beschäftigte. Auslöser der Streikwelle sind festgefahrene Tarifgesprücher im Einzel- sowie im GroÖ- und Auslandshandel. Erst in dieser Woche hatten Arbeitgeber in Hamburg und Nordrhein-Westfalen erste Angebote vorgelegt, doch die Gewerkschaft, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf hat, reagierte mit scharfer Ablehnung. Verdi sprach von "vergifteten Angeboten", die nicht einmal die stark gestiegene Inflation ausgleichen würden.

Nach einer Karäre von mehr als einem Jahr drohen nun neue Vergoänge. Und die sind jetzt bereits gewückleistet und liegen offen... Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor zu hohen Erwartungen und warnt vor zu hoher Inflation. Zitiert von den Arbeitgebern: "Kaum Spielraum" für deutliche Lohnerünnungen. Daher ist eine schnelle Einigung nicht in Sicht





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