Ein US-Bundesgericht hat die sofortige Schließung des East Potomac Park in Washington untersagt. Richterin Ana Reyes begründet dies mit dem irreparablen Schaden für die Gemeinschaft, während Donald Trump die Umbauten fortführen will.

Ein US- Bundesgericht hat die geplante sofortige Schließung des East Potomac Park in Washington D.C. untersagt. Bundesrichterin Ana Reyes entschied am Samstag, dass die Regierung den historischen Park nicht auf unbestimmte Zeit sperren darf, wie es der ehemalige Präsident Donald Trump verlangt hatte. Diese rechtliche Niederlage betrifft ein zentrales Projekt von Trump, der den Golfplatz im Herzen der Hauptstadt grundlegend umgestalten möchte.

Gesetzliche Prüfung der Park-Schließung

Die Entscheidung der Bundesrichterin Ana Reyes stellt einen klaren juristischen Damm auf, den Donald Trump mit seinen Anordnungen hatte bauen wollen. In ihrer schriftlichen Urteilsbegründung wies Reyes scharf darauf hin, dass die Regierung vorschläge, einen Park, der täglich von Washingtonern aus allen Gesellschaftsschichten genutzt wird, für eine unbestimmte Dauer zu schließen. Sie betonte zudem, dass eine solche Sperrung den Klägern, die den Park regelmäßig für ihre Freizeitaktivitäten nutzen, einen irreparablen Schaden zufügen würde. Dieses Urteil bestätigt den Schutz öffentlicher Räume gegen politische Willkür.

Also read Ukraine: Washington braucht plötzlich die EU – weil Putin nichts anbietet

Historischer Kontext der Baumfällung

Die aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen sind Teil einer fortlaufenden Konflikteserie zwischen der Rechtsprechung und den Plänen der Trump-Administration im East Potomac Park. Bereits im vergangenen Oktober hatte Bundesrichterin Ana Reyes weitere Baumfällarbeiten in dem sensiblen Parkgebiet vorerst untersagt. Diese frühere Entscheidung diente bereits dem Schutz der ökologischen Integrität des Geländes und den Interessen der Anwohner. Die neue Anordnung vom Samstag erweitert diesen Schutz nun explizit auf die gesamte Schließung der Fläche, um weitere negative Auswirkungen auf die Gemeinschaft abzuwenden.

Advertisement

Strategische Ambitionen von Donald Trump

Donald Trump, ein bekannter leidenschaftlicher Golfspieler und Eigentümer mehrerer privater Golfanlagen, verfolgt mit diesem Projekt weitreichende wirtschaftliche und symbolische Ziele. Er beabsichtigt, den bestehenden Golfplatz im Zentrum von Washington mit bisher erschwinglichen Preisen umfassend umzubauen. Das ultimative Ziel besteht darin, dort internationale, bedeutende Golfturniere ausrichten zu können, um dem Ort eine neue globale Strahlkraft zu verleihen. Die Umbauarbeiten an dem 18-Loch-Golfplatz waren für den November angekündigt worden, wodurch eine sofortige Schließung des Geländes aus seiner Sicht notwendig erschien.

Politische Auswirkungen und Zukunftsausblick

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 hat Donald Trump bereits mehrere weitere Bau- und Sanierungsprojekte in Washington D.C. in die Wege geleitet. Diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, der Hauptstadt eindeutig seine persönliche Handschrift aufzudrücken und ihre Infrastruktur entsprechend seinen Vorstellungen zu transformieren. Die gerichtliche Zurückweisung seiner Schließungsanordnung zeigt jedoch, dass diese ambitionierten Pläne auf erhebliche rechtliche und institutionelle Widerstände stoßen. Die Regierung wird nun gezwungen sein, alternative Wege zu finden, um ihre Ziele im Einklang mit bestehenden Gesetzen und den Rechten der Bürger umzusetzen.