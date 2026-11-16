BundID-Angriff: Deutschland sperrt digitales Bürgerkonto wegen Credential Stuffing

Angesichts automatisierter Hackerangriffe hat der deutsche Staat die BundID-Passwortanmeldung vorübergehend deaktiviert. Mehr Details zum Vorfall und den Schutzmaßnahmen.

Deutsche Cybersicherheit sbehörden und die Bundesregierung reagieren auf einen massiven Cyberangriff auf die zentrale digitale Identifikationsplattform BundID. Unbekannte Täter versuchten, durch automatisierte Methoden unzählige Nutzerzugänge zu kompromittieren, was zu einer sofortigen Sicherheitsmaßnahme führte. Der Zugang zur Plattform über klassische Benutzername und Passwort ist seit Montagvormittag vorübergehend gesperrt.

Angreifermethode und Systemschutz

Der Angriff basiert auf der sogenannten Technik des Credential Stuffings, wie Informationen des Handelsblattes nahelegen. Bei diesem Verfahren werden massenhaft gestohlene Zugangsdaten aus anderen Datenlecks auf der BundID-Plattform getestet. Nutzen Betroffene dasselbe Passwort für verschiedene Dienste, könnten Angreifer theoretisch mehrere Konten übernehmen. Regierungsklassen bezeichneten den Vorfall als automatisierten Cyberangriff, der jedoch nach aktuellen Informationen gescheitert ist.

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Die vorbeugenden Schutzmechanismen der Plattform haben ihre Wirkung gezeigt. Bisherige Analysen der deutschen Cybersicherheitsbehörde BSI zeigen keine Hinweise darauf, dass Angreifer persönliche Daten erbeuten konnten. Es gibt zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass es gelungen ist, tatsächliche BundID-Profile zu übernehmen. Die Integrität der dahinterliegenden Systeme bleibt somit gewahrt, obwohl die äußere Zugriffsmethode blockiert wurde.

Auswirkungen auf die Bürger und Behörden

Die temporäre Abschaltung der Passwortanmeldung stellt für viele Bürger einen erheblichen Einschnitt in die digitale Verwaltungsnutzung dar. Die BundID dient als zentrales Tool, um Behördengänge ins Internet zu verlagern und digitale Ausweise zu führen. Bürger nutzen die Plattform, um Anträge online zu stellen und Bescheide in einem digitalen Postfach zu empfangen. Die Unterbrechung verhindert aktuell die Nutzung dieser Dienste über die klassische Login-Methode.

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Die Bedeutung der Sperrung zeigt sich auch im Kontext vergangener Sicherheitsherausforderungen. Im August hatten Angreifer Teile der Berliner Verwaltung lahmgelegt, indem sie in zwei Senatsverwaltungen eindringen. Daten wurden dabei entwendet und die Behörden vom Landesnetz getrennt. Die Ausstrahlung reichte bis zur Gefährdung der Wohngeld-Auszahlung an etwa 50.000 Haushalte, was die Dringlichkeit einer robusten Cybersicherheit unterstreicht.

Nutzungszahlen und Akzeptanz der BundID

Trotz des aktuellen Vorfalls wächst die Akzeptanz und Nutzung der BundID in der deutschen Bevölkerung stetig. Im September waren bereits rund 7,7 Millionen Konten registriert. Die Plattform hat sich in den letzten Monaten zunehmend etabliert, da sie den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen vereinfacht und beschleunigt.

Die tatsächliche Nutzerfrequenz zeigt einen deutlichen Anstieg. Die monatlichen Anmeldungen stiegen von rund 500.000 zu Beginn des Jahres 2024 auf etwa 3 Millionen im August 2026. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark die Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben wird und wie abhängig die Gesellschaft von einer funktionierenden Infrastruktur ist. Die temporäre Sperrung ist ein notwendiger Schritt, um dieses Vertrauen in die Zukunft zu schützen.