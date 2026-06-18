Bunte Fan-Kultur bei der WM in den USA: Schotten, Norweger und Japaner begeistern

Die Fußball-WM in den USA wird von einer vielfältigen und begeisterten Fanszene geprägt. Schottische, norwegische und japanische Anhänger sorgen in ihren jeweiligen Spielstädten für besondere Stimmung und zeigen charakteristische Bräuche.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA sorgt für ein farbenfrohes und stimmungsvolles Spektakel in den Austragungsstädten. Schottische Fans in Kilt und mit Dudelsack, norwegische Anhänger mit originellen Fangesängen und als Wikinger verkleidet, feiernde Menschen aus Mexiko und Japan - sie alle prägen das Bild auf den Straßen und in den Stadien.

Besonders in Boston, wo das schottische Team zwei seiner drei Gruppenspiele bestreitet, hat sich eine regelrechte schottische Invasion ereignet. Geschätzte 30.000 Fans aus Schottland sowie weitere 10.000 in den USA lebende Schotten haben die Stadt in Massachusetts in Beschlag genommen und verwandeln sie in eine lebendige Partymeile. Ihr Lieblingslied "Scotland on Fire!

" ertönt gemeinsam mit dem Klang von Dudelsäcken, und auch die Einheimischen zeigen sich begeistert von der Fröhlichkeit und dem Engagement der Gäste. Auch die norwegischen Fans, deren Mannschaft um Superstar Erling Haaland zwei Spiele in der 670.000-Einwohner-Metropole bestreitet, sind zahlreich angereist. Bis zu 10.000 von ihnen sollen sich derzeit in Boston aufhalten und feiern gemeinsam mit den Schotten ausgelassen. Ihre Wikinger-Verkleidungen und lauten Gesänge kommen bei den US-Amerikanern gut an.

In Texas, genauer in Arlington, dominieren derweil die japanischen Fans das Stadtbild. Nach dem 2:2-Auftakt gegen die Niederlande zeigten sie erneut ihre berühmte Disziplin: Wie schon seit der WM-Premiere 1998 in Frankreich sammelten die Anhänger der "Samurai Blue" im Dallas Stadium nach dem Spiel den Müll auf und hinterließen den Ort sauber. Diese Geste, die von Geschichtsprofessor Koichi Nakano als Ausdruck von kollektivem Verantwortungsbewusstsein und Respekt interpretiert wird, hat auch in den USA für Bewunderung gesorgt.

Ein weiteres Highlight war der überraschende Punktgewinn der Nationalmannschaft von Kap Verde gegen den haushohen Favoriten und Weltmeister von 2010, Spanien. Das 0:0 in Atlanta wurde von den Fans des kleinen Atlantik-Inselstaates vor der Westküste Afrikas wie ein Sieg gefeiert. Ihr leidenschaftlicher Auftritt und die unerwartete Leistung ihres Teams sind eine Bereicherung für das Turnier und zeigen die verbindende Kraft des Fußballs. Insgesamt erlebt die USA gerade einen Vorgeschmack auf die globale Begeisterung, die eine Fußball-Weltmeisterschaft mit sich bringt.

Amerikanerinnen und Amerikaner zeigen sich beeindruckt von der Vielfalt und dem Engagement der internationalen Fans. Die Fan-Kultur, ob mit Kilt, Wikinger-Helm oder Müllsammeln, schafft eine einzigartige Atmosphäre und macht diese WM zu einem besonderen Erlebnis. Zahlreiche Videos und Bilder dokumentieren die farbenfrohen Szenen, die in den kommenden Wochen weiter zunehmen werden, wenn weitere Nationen in den Austragungsstädten Fuß fassen





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