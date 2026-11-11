Burga stellt limitierten Panem‑Handyhüllen- und Powerbank‑Katalog für Singles Day vor

Auf Burga zurück bleibt das Sortiment mit 20 % Rabatt bis April 30 - die neue Panem‑Kollektion bietet robuste Handy‑ und Powerbank‑Cases im Stil der Hunger Games.

Burga hat seine neue Panem ‑Kollektion-Abbildung von Motiven aus der Buch‑ und Filmreihe Hunger Games -für das Wochenende des Singles Day auf den Markt gebracht und bietet dafür einen Sonderrabatt von 20 % an.

Produktreihe und Preisgestaltung

Die Kollektion umfasst nicht nur Handyhüllen, sondern auch Powerbanks sowie AirPod- und Stanley‑Cases. Für die Tough Magnetic‑Variante zahlt ein Kunde 51,80 Euro statt 65 Euro, was auf dem Beispielmodell Samsung S26 Ultra basiert. Der Affiliate‑Link bleibt dabei die gleiche Verbindung zu Burga, die die Provision erhalten wird.

Also read Hamburgs Hauptbahnhof am Limit: Bahn bittet Fahrgäste per Durchsage, Umstieg woanders zu planen

Laut Burga gibt es zusätzlich einen kostenlosen Versand ab 100 Euro sowie ein 30‑Tage‑Rückgaberecht. Die Angebote sind nur für den Zeitraum vom 30.04.2024 bis zum Ablauf des Singles Day gültig.

Design‑Vielseitigkeit

Fans können zwischen Tier‑ und Pflanzenmotiven, warmen Sunrise‑Designs und dunklen Tarot‑Stilen wählen, die Schlangen, Vögel und Pfeile enthalten. Die Kollektion reflektiert die Vielfalt der Panem‑Ästhetik und richtet sich speziell an Bücher- und Filmfans.

Advertisement

Magnetische Kompatibilität ermöglicht kabelloses Laden für zahlreiche Mobilgeräte. Die Hüllen besitzen stoßfeste, robuste Konstruktionen mit erhöhten Rändern, die Kamera und Bildschirm schützen und Aufprallkraft absorbieren können. Hüllenwechsel kann bei manchen Modellen jedoch schwierig sein.

Marktposition und Wirkungsanalyse

Die Produkte fallen preislich in das obere Segment des Handyaccessoire‑Marktes. Mit dem 20‑Prozent‑Rabatt werden die Preise um bis zu 13 Euro reduziert, was für Sammler*innen einen zusätzlichen Anreiz bietet. Allerdings gibt es günstigere Alternativen ohne Lizenz‑Design, die Kunden auch in Erwägung ziehen sollten.

Die Kombination aus exklusivem Panem‑Design, MagSafe‑Kompatibilität und hochwertigen Materialien verspricht für jeden, der Wert auf ein spezifisches Design und Schutz legt, eine durchdachte Lösung. Der Wert basiert auf der Verarbeitung, die auch nach längerer Nutzung noch intakt bleibt.

Zukünftige Entwicklungen

Burga plant weitere Produkteinführungen unter dem Panem‑Thema, um das Angebot zu erweitern. Ab Februar 2025 könnten weitere Varianten von Powerbanks oder neuen Handyhüllen erscheinen. Fans und Sammler*innen können die Verfügbarkeit im Online‑Shop von Burga verfolgen, da die limitierte Produktion das Interesse an dieser Kollektion steigern dürfte.