Unterschriften gegen Klinik-Neubau: In Minden-Lübbecke ist ein Bürgerbegehren gestartet - mit extra Büro. Wird das erfolgreich?

Die Initiative"Zweitmeinung für den Mühlenkreis" hat ihre Unterschriftensammlung gegen die geplanten Krankenhausneubauten gestartet. Zum Auftakt in Lübbecke kamen deutlich mehr Menschen als erwartet. Der Kreis warnt unterdessen vor Millionenverlusten und Einschnitten in der medizinischen Versorgung, falls das Begehren erfolgreich sein sollte.

Schon um Punkt 11 Uhr ist es voll: Vor und in dem angemieteten Ladenlokal in der Lübbecker Innenstadt drängen sich die Menschen. Der Geräuschpegel ist hoch, überall wird diskutiert - manches Gespräch auch emotional. Viele verbindet die Sorge um ihr Krankenhaus in Lübbecke, das der Kreis zugunsten eines Neubaus in Espelkamp für rund 500 Millionen Euro schließen möchte.

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Eine Frau bringt ihre Gefühle auf den Punkt:" In meinem Freundeskreis sind Menschen in diesem Krankenhaus zur Welt gekommen und haben sie auch wieder verlassen. Es kann nicht sein, dass man das Krankenhaus einfach so dichtmachen will. Auf den Tischen liegen die Unterschriftenlisten bereit. Immer wieder greifen Menschen zum Stift und setzen damit ein Zeichen gegen die Neubaupläne des Kreises.