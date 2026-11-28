Ein Jahr ist der Bürgerbeauftragte Silvio Witt im Amt. Er spricht über die Probleme der Bürger, seine eigene Motivation, aber auch die größte Herausforderung, vor der die Behörde steht.

Ein Jahr ist der Bürgerbeauftragte Silvio Witt im Amt. Er spricht über die Probleme der Bürger, seine eigene Motivation, aber auch die größte Herausforderung, vor der die Behörde steht.

Schwerin - Fast jede fünfte Eingabe an den Bürgerbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern schreibt inzwischen die Künstliche Intelligenz . Hätten die Betroffenen früher ihre Anliegen selbst in Fünfzeilern formuliert, so seien diese nun mit Hilfe von KI massiv aufgebläht und oft seitenlang, klagt der Bürgerbeauftragte Silvio Witt. Er spricht von einer "krass steigenden Tendenz" in den vergangenen Monaten. Halte diese an, drohe dies zu einer Überlastung der Behörde zu führen.

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"Wenn uns KI solche Schreiben schickt, dann ist der Bearbeitungsaufwand ungleich höher", argumentiert Witt. Denn die Antragsteller verlangten eine Antwort auf jeden der von KI formulierten Unterpunkte ihrer Eingaben. Die 16 Mitarbeiter des Bürgerbeauftragten müssten diese manuell abarbeiten. Auch die Zahl der Petitionen hat sich erhöht: Waren es 2025 noch 1.610 Eingaben, so erwartet der Bürgerbeauftragte in diesem Jahr rund 1.900 Stück.