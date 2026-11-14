In der niederbayerischen Gemeinde Tiefenbach entscheidet die Bevölkerung am Sonntag über die Anschaffung von Hundekotbeutel-Spendern. Der Konflikt zwischen Bürgermeister Fürst und Hundebesitzern eskaliert, während die Kosten für den Bürgerentscheid bereits mindestens 20.000 Euro betragen.

In der idyllischen Gemeinde Tiefenbach in Niederbayern tobt seit langem ein hitziger Konflikt, der die 6700 Einwohner spaltet. Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer fordern seit Jahren die Aufstellung von Spendern für Hundekotbeutel sowie Abfalleimern auf den beliebten Gassirouten. Die Gemeindeverwaltung steht diesem Vorhaben jedoch bislang ablehnend gegenüber, was nun zu einem Bürgerentscheid geführt hat.

Ursprünge des Konflikts um die Gackerl-Sackerl

Der Streit zwischen den Hundehaltern und der Kommune Tiefenbach dauert bereits seit dem Jahr 2011 an. Im lokalen Dialekt werden die umstrittenen Kotbeutel als "Gackerl-Sackerl" bezeichnet. Mehr als 600 Unterschriften der Initiatoren reichten aus, um einen Bürgerentscheid über die Anbringung von Hundekotbeutel-Spendern und entsprechenden Entsorgungsstationen durchzusetzen. Die Wahl findet am kommenden Sonntag statt und markiert den Höhepunkt dieser jahrelangen Debatte.

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Kostenfalle und politische Auseinandersetzungen

Bürgermeister Fürst argumentiert wirtschaftlich gegen das Vorhaben und rechnet mit mehreren zehntausend Euro, die für die Anschaffung und die laufende Instandhaltung der Hundestationen anfallen würden. Im Gegensatz dazu gehen die Initiatoren von deutlich niedrigeren Kosten aus. Unstrittig ist jedoch, dass der eigentliche Bürgerentscheid allein laut dem zuständigen Kämmerer der Gemeinde mindestens 20.000 Euro kostet, was die Steuerzahler erheblich belastet.

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Positionen der Beteiligten und Forderungen

Die Befürworter des Vorhabens, angeführt von Hundebesitzerin Birgit Stern, argumentieren mit einem sauberen Ortsbild und einem lebenswerten Miteinander. Sie wären bereits mit fünf oder sechs Mülleimern zu Beginn zufrieden gewesen und hätten sogar angeboten, den Bürgerentscheid zurückzuziehen, sollte die Gemeinde diesem Kompromiss zustimmen. Bürgermeister Fürst blieb dieser_offer jedoch stur und widerspricht vehement der Darstellung, die Gemeinde sei vermüllt.

Ablauf und erwartete Folgen der Wahl

Am Wahlsown Sonntag sind rund 5700 Bürger in Tiefenbach wahlberechtigt. Damit das Ergebnis rechtsgültig ist, müssen mehr als 20 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung ihre Stimme abgeben. Sollte die Quorum erreicht sein, genügt eine einfache Mehrheit der Ja-Stimmen, um die Anschaffung der Stationen zu beschließen. Das Endergebnis der Abstimmung soll gegen 19:30 Uhr am selben Abend offiziell feststehen und Klarheit über die künftige Infrastruktur für Hundehalter bringen.