Jasmin und Maik wollten in Güstrow einen Neuanfang wagen. Doch die schwangere Bürgergeld-Empfängerin erhält eine Absage für ihre Wohnung – offenbar könnte das mit ihrer Teilnahme an „Hartz und herzlich“ zusammenhängen.

Jasmin und Maik wollten in Güstrow einen Neuanfang wagen. Doch die schwangere Bürgergeld-Empfängerin erhält eine Absage für ihre Wohnung – offenbar könnte das mit ihrer Teilnahme an „Hartz und herzlich“ zusammenhängen.

Jasmin und Maik wünschen sich nichts sehnlicher, als ihre Kinder wieder bei sich aufzunehmen. Mit dem Umzug nach Güstrow wollten die Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku „Da das Ehepaar zunächst keine ausreichend große Wohnung gefunden hatte, wollten die beiden zwei separate Wohnungen beziehen. Während Maik bereits in seine Zweizimmerwohnung einziehen konnte, erhielt „Der Verwalter hat uns im Fernsehen gesehen und dachte sich so: ‚Die Schmarotzer wollen wir hier raushaben‘“, behauptet Maik in der RTLZWEI-Sozialdoku.

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Jasmin ergänzt: „Und das, obwohl er ganz genau wusste, dass wir Mietschulden haben und wie wichtig es ist, dass wir die Wohnung haben.

“Ohnehin benötigt die Familie langfristig eine größere Bleibe. „Die Vermietung weiß, dass es wichtig ist, dass wir eine größere Wohnung haben, damit wir unsere Kinder wiederkriegen. Eigentlich würde man das erste Jahr mit einem Baby auch in einer 2-Zimmer-Wohnung klarkommen“, erklärt die Protagonistin vonDie werdende Mutter stellt sich auf eine längere Wohnungssuche ein: „Wir suchen uns eine größere Wohnung – auch wenn es noch ein Dreivierteljahr dauern sollte. Die Kinder bleiben so lange in der Einrichtung.

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Weil hier können wir Kinder definitiv nicht haben. Auch wenn im Notfall meiner Meinung nach der Platz reichen würde, weil sie eben noch klein sind.

“ Auch Maik möchte nicht dauerhaft in seiner jetzigen Wohnung bleiben: „Nein, ich will hier raus. “