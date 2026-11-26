Die „Hartz Rot Gold“-Protagonistin hofft schon länger auf eine Magen-OP. Doch ausgerechnet finanzielle Probleme könnten ihr nun einen Strich durch die Rechnung machen.

Die „Hartz Rot Gold“-Protagonistin hofft schon länger auf eine Magen-OP. Doch ausgerechnet finanzielle Probleme könnten ihr nun einen Strich durch die Rechnung machen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Heiko versucht die Bürgergeldempfängerin, ihren Alltag zu meistern.

Doch nicht nur gesundheitliche Probleme bereiten ihr derzeit große Sorgen – auch ihre Wohnsituation beschäftigt die Bremerin.

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“ am 10. Dezember 2026 steht Steffi vor einem gravierenden Problem. Die 43-Jährige hofft auf eine Magen-Operation, die ihr ein Leben ohne Schmerzen ermöglichen soll. Doch wegen ausstehender Krankenkassenbeiträge stehen ihr derzeit nur eingeschränkte Versicherungsleistungen zur Verfügung.