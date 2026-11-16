Bürgergeld für Terrorverdächtigen Abdul B. während Libanon-Haft

Abdul B. erhielt 2025 weiter Bürgergeld, obwohl er im Libanon gefangen war. Das Bundesarbeitsministerium bestätigte die Zahlungen trotz bekannter Inhaftierung.

Das Bundesarbeitsministerium hat bestätigt, dass der spätere Attentäter vom Berliner Christopher Street Day, Abdul B., im Jahr 2025 weiterhin staatliche Grundsicherungsleistungen aus Deutschland erhielt. Während dieser Zeit befand sich der 26-jährige Mann in einem libanesischen Gefängnis, nachdem er festgenommen und verurteilt worden war. Von Mai bis November 2025 flossen ihm monatlich 790,61 Euro an Bürgergeld zu, wie eine Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer offenbart.

Zahlungen trotz Auslandsaufenthalt und Gefängnis

Die Zahlung der Bürgergeldleistungen wurde demnach erst nach seiner Rückkehr ausgesetzt. Abdul B. kehrte am 17. November 2025 nach Deutschland zurück, wo er kurz darauf verhaftet wurde. Die Leistungen liefen bis November 2025 weiter, obwohl er sich bereits in Untersuchungshaft befand. Erst von November 2025 bis Mai 2026 ruhten die Zahlungen vollständig. Im Mai 2026 wurde er schließlich verurteilt, jedoch zunächst aus der Untersuchungshaft entlassen. Ab dem 12. Mai 2026 erhielt er für den laufenden Monat 524,55 Euro, ab Juni 2026 erneut 804,50 Euro pro Monat. Bereits seit Januar 2015 bezog Abdul B. Leistungen der Grundsicherung.

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Unkenntnis der Behörde und Kritik an Koordination

Laut der offiziellen Stellungnahme des Bundesarbeitsministeriums geschah die Weiterzahlung im Jahr 2025 ohne Kenntnis des zuständigen Jobcenters. Der Mann war für das Amt im Ausland und seine Inhaftierung im Libanon nicht gemeldet worden. Andere deutsche Behörden hatten von der Situation jedoch Kenntnis. Abdul B. wurde im libanesischen Gefängnis sogar von Vertretern der deutschen Botschaft besucht, was auf eine gewisse Wahrnehmung durch den diplomatischen Apparat hindeutet. Medienberichte des Magazins Bild deuten darauf hin, dass das Jobcenter Abdul B. in der Zeit mehrfach zu Terminen einlud. Anstatt persönlich zu erscheinen, sollen Krankschreibungen eingereicht worden sein. Der Ursprung dieser Bescheinigungen und die Namen der Ärzte sind bislang ungeklärt.

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Politische Reaktionen und Vorwürfe des Staatsversagens

Der AfD-Abgeordnete René Springer kritisierte das Vorgehen scharf. Er bezeichnete den gesamten Fall als ein monströses Staatsversagen. Für Springer liegt die Verantwortung bei der Sicherheitspolitik. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU habe sich als Hardliner in der Sicherheitspolitik inszeniert. Die Realität zeige jedoch, dass seine Behörden nicht einmal in der Lage gewesen seien, das Jobcenter über einen Terrorverdächtigen zu informieren, der im Ausland einsaß. Springer wirft dem Innenminister vor, er sei verantwortlich dafür, dass ein islamistischer Terrorist mit Steuergeldern finanziert wurde.

Hintergrund des Attentats und aktuelle Situation

Abdul B. war im Jahr 2025 in den Libanon gereist, weil er der Terrororganisation IS beitreten wollte. Dort wurde er im Juli 2025 festgenommen, ins Gefängnis gesperrt, verurteilt und schließlich am 17. November 2025 zurück nach Deutschland entlassen. Nach seiner Rückkehr plante er das Attentat auf den Christopher Street Day in Berlin. Bei dem Anschlag, der am 19. November 2026 verübt wurde, starb eine Frau und mehr als zwei Dutzend Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Einen Tag nach der Tat wurde der Attentäter von der Polizei erschossen. Die Tatsache, dass er über Monate hinweg Sozialleistungen bezog, während er im Ausland als Sicherheitsrisiko bekannt war, wirft nun schwerwiegende Fragen zur Zuständigkeit und zum Informationsfluss zwischen verschiedenen deutschen Ämtern auf.