Bürgergeld-Senkung: Bundesregierung und CDU-Wirtschaftsrat fordern Anpassung

Studien der Bundesregierung zeigen, dass die Regelsätze zu hoch sind. CDU fordert Senkung bis Januar, SPD plant Einfrieren. Konflikt im Koalitionsausschuss.

Ein interner Bericht der Bundesregierung deckt auf, dass die aktuellen monatlichen Bürgergeld - Regelsätze für Erwachsene und Kinder systematisch zu hoch angesetzt sind. Diese Fehlkalkulation verursacht Mehrausgaben in Millionenhöhe, die letztlich von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern getragen werden müssen. Die Erkenntnis treibt die politische Debatte über die notwendige Anpassung der Transferleistungen voran und verschärft den Konflikt zwischen den Koalitionspartnern.

Veraltete Berechnungsmethode führt zu zu hohen Sätzen

Die Höhe der Regelsätze wird alle fünf Jahre auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) neu ermittelt. Dabei befragt das Statistische Bundesamt im Rahmen einer freiwilligen Erhebung rund 60.000 private Haushalte in Deutschland detailliert zu ihren monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Ziel dieser umfangreichen Datenerhebung ist es zu klären, wofür Haushalte mit niedrigem Einkommen ihr verfügbares Geld konkret ausgeben. Die Methodik sieht vor, dass Ausgaben für nicht notwendige Konsumgüter wie Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel, Blumen oder Haustiere von der Berechnung ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Ausgaben für Grundbedürfnisse wie Essen, Getränke, Kleidung, Körperpflege und Freizeit bilden die Basis für die Festlegung des neuen Regelsatzes. Die jüngste Auswertung dieser Daten hat jedoch ergeben, dass die daraus resultierenden Beträge einige Euro über dem tatsächlich notwendigen Bedarf liegen.

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CDU-Wirtschaftsrat fordert sofortige Korrektur

Wolfgang Steiger, der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, nutzt diese Zahlen als Argument für eine baldige Senkung der Leistungen. Er verweist darauf, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es als ungerecht empfinden, wie gering das Lohnabstandsgebot in Deutschland aktuell ausgefallen ist. Steiger bezeichnet die Senkung des Bürgergelds als den konsequenten und richtigen Schritt, um die Anreizstruktur für Arbeit wiederherzustellen. Er sieht darin auch eine politische Chance für die SPD, um zu beweisen, dass sie sich nicht nur als Partei der Leistungsempfänger positioniert, sondern auch Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertritt.

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Koalitionsstreit um Bestandsschutz und Zeitdruck

Tatsächlich müssten die monatlichen Überweisungen ab Januar sinken, um die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Die SPD sträubt sich jedoch bislang gegen eine solche Kürzung. Ex-Arbeitsministerin der vergangenen Legislaturperiode hatte in ihrem Gesetzentwurf für die Neufestlegung einen alternativen Vorschlag unterbreitet. Nach ihrer Vorstellung sollten die Regelsätze aus Bestandsschutzgründen vorübergehend eingefroren werden, anstatt sie aktiv zu senken. Dieser Ansatz stieß jedoch auf Widerstand.

Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU lehnte das Einfrieren der Sätze strikt ab. Nun obliegt es dem neuen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (53, SPD), den Konflikt im Arbeitsministerium mit dem Kanzleramt zu lösen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der Zeitdruck ist enorm, da die Höhe der Grundsicherung direkte Auswirkungen auf den Bundeshaushalt für das Jahr 2027 hat. Die Koalition aus schwarz-rot muss sich bis Donnerstag einigen, wenn sie den Etat im Bundestag festzurrt. Das Arbeitsministerium hat sich auf Anfrage zu den laufenden Verhandlungen im Koalitionsausschuss nicht detailliert geäußert.