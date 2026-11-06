Bürgermeister Bewig und Senat: Konflikt um Windparks auf Gatower Rieselfeldern

Spandau wehrt sich gegen Windräder. Bürgermeister Frank Bewig und Senator Schatz fordern Stopp der Projekte auf den Rieselfeldern bis Ende 2027.

Der wiedergewählte Spandau er Bürgermeister Frank Bewig (CDU) wendet sich entschieden gegen die Pläne des Berliner Senats, große Windkraftanlagen auf den Gatower Rieselfelder n zu errichten. Bewig betonte in einer offiziellen Erklärung, dass die Naturlandschaft als Erholungsgebiet geschützt werden muss und keine industrielle Nutzung durch Windenergie duldet. Die Ablehnung der Gemeindevertretung ist eindeutig und soll nun in die formelle Beteiligungsphase einfließen.

Offizielle Einwendung bis Dezember 2026

Die Bezirksverwaltung Spandau hat alle Einwohner aufgerufen, sich an der geplanten Beteiligung zu beteiligen, um den Ausbau der Windenergie in diesem speziellen Gebiet zu blockieren. Der Zeitraum für die öffentliche Einsichtnahme in die Pläne und die Abgabe von Einwendungen erstreckt sich vom 9. November bis einschließlich 12. Dezember 2026. Dabei liegt der Schwerpunkt der Verwaltung auf konkreten Hinweisen zum Natur- und Artenschutz sowie auf den Auswirkungen auf die Erholungsnutzung und die vorgesehenen Ausgleichsflächen.

Also read Seit 14 Jahren geht fast nichts: Bürgermeister will endlich eine Entscheidung bei der Westumfahrung

Herkunft und ökologische Bedeutung der Fläche

Die Gatower Rieselfelder in Berlin-Gatow gelten als einzigartiges Ökosystem, das durch Pferde, Ruhe, Obstbäume und eine hohe Vogeldichte geprägt ist. Hinzu kommen Wildtiere wie Wildschweine und Wölfe, die hier ihren Lebensraum finden. Bis zum Jahr 1998 diente das Gelände der Versickerung des Abwassers der Berliner Bevölkerung. Die letzte Anlage, das Rieselfeld Karolinenhöhe in Berlin-Gatow, wurde im Jahr 2010 offiziell stillgelegt, behält aber seine ökologische Bedeutung als grüne Lunge und Standort für neue Baumpflanzungen bei, wenn im Stadtgebiet andererorts Bäume entfernt werden.

Gesetzlicher Druck und politische Zielkonflikte

Der Bau- und Umweltstadtrat Thorsten Schatz (CDU) führte aus, dass die Rieselfelder kein freies Bauland darstellen und dass der Senat die hier bestehenden Konflikte nicht einfach ignorieren könne. Die Bundesländer sind durch ein Gesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien verpflichtet, bis Ende 2027 einen Anteil von 0,25 Prozent der Landesfläche als Windenergiegebiete auszuweisen. Diese Forderung stößt besonders in Stadtstaaten wie Berlin auf Widerstand, da freie Flächen dort knapp sind und sensible Ausgleichsflächen wie die Gatower Felder bedroht scheinen.

Advertisement

Standortwahl und technische Dimensionen

Im Sommer 2025 hat der Berliner Senat acht mögliche Standorte für Windräder in Berlin definiert, wozu auch die Rieselfelder in Gatow zählen. Bei der Prüfung flossen auch sensible Ausflugsgebiete wie der Hahneberg in Staaken oder der Spandauer Forst ein, scheiterten jedoch letztlich an den Kriterien. Stattdessen bleiben die Flächen in Blankenfelde, Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick sowie die Riesenfeldern Karolinenhöhe in Spandau im Fokus. Die diskutierten Anlagen sollen zwischen 200 und 260 Metern hoch werden, was eine massive Überhöhung gegenüber dem 80 Meter hohen Rathausturm in Spandau darstellt.

Weiterer Verfahrensablauf und räumliche Beschränkungen

Ein endgültiger Beschluss des Senats und des Abgeordnetenhauses ist für Ende 2027 vorgesehen, was den betroffenen Gemeinden noch Zeit für Widerstand oder Anpassungen lässt. Innerhalb des Berliner S-Bahnrings sind Windräder grundsätzlich nicht vorgesehen, da für den Abstand zu Wohnhäusern mittlerweile mindestens 750 Meter gelten sollen. Diese regulatorische Hürde schränkt den Ausbau auf das Umland ein, während gleichzeitig der Druck auf die verbliebenen Freiflächen in den Bezirken wie Spandau wächst.