Bürgermeister Thomas Schurig (63, parteilos) in Dorfchemnitz, Erzgebirge, Germany, built a 90-meter-long road for pedestrians and cyclists, but it was not completed and was fined for safety violation.

Bürgermeister Thomas Schurig (63, parteilos) ließ einen einfachen Rad- und Fußweg an die Kreisstraße bauen. Über den wächst mittlerweile Gras , nachdem eine Behörde den Rückbau angeordnet hat.

Ein kleiner Ort im Erzgebirge soll jetzt einen 90 Meter langen Radweg zurückbauen, der seit zwei Jahren für mehr Verkehrssicherheit sorgt. Die Gemeinde um Bürgermeister Thomas Schurig (63, parteilos) soll zudem 5000 Euro Strafe zahlen. Für Fußgänger und Radfahrer sicherer gemacht. Sie ließ außerhalb des Ortes neben der schmalen Alleestraße (Tempo 100 erlaubt) einen Weg aufschütten – als Verbindung von einem Wanderweg zu einem Parkplatz.

„Im Jahr 2022 gab es dazu einen Vorort-Termin mit dem Landratsamt“, sagt Bürgermeister Schurig zu BILD. „Da war alles okay. Heute will sich dort keiner mehr daran erinnern. Und wir sollen rückbauen und 5000 EuroBILD-Reporter Thomas Fischer (44) trifft den Bürgermeister am Tatort.

Autos brausen vorbei, auf der kurvenreichen Kreisstraße ist es eng und unübersichtlich. Als Radler oder Fußgänger will man die Straße nicht nutzen. Der Ortschef berichtet, dass der Weg nicht fertiggestellt wurde, die „sandgeschlämmte Schotterdecke“ fehle. Dennoch weichen Fußgänger und Radler von Landrat Sven Krüger (52, parteilos) fordern den Rückbau, eine andere Lösung sei angeblich nicht möglich.

„Wir sollen ein Planfeststellungsverfahren durchführen. Das würde uns mehr als 30.000 Euro“, rechnet der Bürgermeister vor. Das Landratsamt zu BILD: „Die Kreisstraße ist keine Unfallhäufungsstelle oder als kritischer Unfallpunkt bekannt. Der Rückbau der Erdaufschüttung sollte eigentlich bereits im Oktober vergangenen Jahres erfolgen.

“ Dorfchemnitz’ Bürgermeister Thomas Schurig (63, parteilos) steht mit BILD-Reporter Thomas Fischer (44) auf dem verbotenen Fuß- und Radweg. Er ist rund 2,50 Meter breit, hat rund 3000 Euro gekostet. Doch warum eigentlich? Die Behörde aus Freiberg: „Es handelt sich nicht um einen Radweg.

Es handelt sich um eine Aufschüttung von Aushub aus einer Baumaßnahme einer Kreisstraße. Eine neu errichtete Verkehrsanlage muss für alle Radfahrerinnen und Radfahrer nutzbar sein, das bedeutet nicht nur für moderne Mountainbikes, sondern zum Beispiel auch für die Familie mit Radanhänger.

“ Doch auch die können schon jetzt den Weg eigentlich problemlos nutzen. Er wäre grundsätzlich für die „Schaffung von Radwegen“. Doch in der „aktuellen Haushaltslage“ sei es schwierig, „neue Projekte umzusetzen“. Die Wiese sei Flora-Fauna-Habitat.

Daher wäre einesamt Planfeststellungsverfahren nötig. Die Behörde zu BILD: „Diese Vorgaben kommen nicht vom Landkreis, sondern aus der Gesetzgebung.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bürgermeister Thomas Schurig Rad- Und Fußweg Kreisstraße Gras Baumaßnahme Umweltprüfung Planfeststellungsverfahren Flora-Fauna-Habitat Radweg Verkehrsanlage Familie Mit Radanhänger Kurvenreiche Kreisstraße Tempo 100 Erlaubt Unfallhäufungsstelle Kritischer Unfallpunkt Baumaßnahme Flora-Fauna-Habitat Planfeststellungsverfahren Verkehrsanlage Familie Mit Radanhänger Kurvenreiche Kreisstraße Tempo 100 Erlaubt Unfallhäufungsstelle Kritischer Unfallpunkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ein zweiter Frühling auf dem RadBei Rund um Köln wird Paul Voß im deutschen Nationalteam starten. Eigentlich macht der 40-Jährige heute etwas anderes.

Read more »

Mehr Sicherheit fürs Rad: Zwei Schlösser, feste Orte - Tipps gegen Fahrradklau150 Millionen Euro Schaden wurden 2025 laut Zahlen von Versicherern durch Fahrraddiebstahl verursacht: Mit Codierung, richtigen Schlössern und GPS kann man sein Rad schützen. Was Profis noch raten.

Read more »

Bad Lippspringes Bürgermeister: Elternwille durfte nicht ignoriert werdenUlrich Lange beanstandet den Ratsbeschluss zur Umwandlung der Bekenntnisschule und beruft sich auf das Schulgesetz. Was er nun vom Rat fordert.

Read more »

Im Stadtrat: Nach 61 Minuten platzt Höxters Bürgermeister der KragenDie CDU fordert, dass die Verwaltung dem Rat besser und schneller zuarbeitet. Den Vorwurf dahinter will Bürgermeister Daniel Hartmann so nicht stehen lassen.

Read more »